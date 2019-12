SDAT Dolphin clinch overall championship in state swimming meet

By Express News Service

CHENNAI: The SDAT Dolphin team won the overall championship for boys and girls in the 32nd Tamil Nadu state south zone selection swimming championship in Velachery on Saturday.

Results: NMR: Group 2: 800m Freestyle: Krishna Pranav (ORCA) 09’18.77. Group 2: 1500m Freestyle: Krishna Pranav (ORCA) 17’37.84. Girls Group 4: 200m Individual medley: Shakti Ishwar Prasad (Individual) 02’51.83. Group 4: 50m Freestyle: Akriti Malini Sabat (Waves) 00’31.59. Winners: Boys: Group 1: 50m Freestyle: Ben Hanan (Balakrishna MHSS) 00’25.63. 100m Butterfly: Ben Hanan (Balakrishna MHSS) 01’00.14. 100m Backstroke: Darel Steve (Balakrishna MHSS) 01’05.51. 200m Breaststroke: Anbu Kathir (Balakrishna MHSS) 02’42.45. 1500m Freestyle: Sai Ganesh (Turtle) 18’46.49. Group 2: 50m Freestyle: Jashua Thomas (Balakrishna MHSS) 00’26.25. 100m Butterfly: S Avinash (TSPA) 01’05.07.

Group 3: 100m Butterfly: Sabarish (Turtles) 01’17.20. 200m Individual medley: Sabarish (Turtles) 02’56.35. Group 4: 50m Breaststroke: Srinivas (SDAT Dolphin) 00’39.85. 200m Individual medley: S Sai Aditya (ORCA) 02’47.08. Girls: Group 1: 50m Freestyle: Rakshna (Vels) 00’30.45. 100m Butterfly: Priyanka (SDAT Madurai) 01’28.60. 100m Backstroke: GR Rakshna (Vels) 01’15.80. 200m Breaststroke: Jaya Sruthi (Turtles) 03’13.93.1500m Freestyle: Kaviya (Turtles) 21’33.65. Group 2: 50m Freestyle: K Balaponni (SDAT Shakthi) 00’30.49. 100m Butterfly: Nidhi Vora (ORCA) 01’14.43. 200m Breaststroke: Risha Harini (Balakrishna MHSS) 03’09.31. 1500m Freestyle: PKKR Mahalakshmi (Chettinad Vidyashram) 20’31.25. Group 3: 100m Butterfly: Roshini (SDAT Madurai) 01’15.87. 200m Individual medley: Sarojini Saminathan (NLC) 02’47.29. Group 4: 50m Breaststroke: M Akkshara (Marina) 00’40.99.

Keerthivasan bags title

S Keerthivasan defeated Siddharth Madhavan 6-4, 6-0 in the boys singles final of the Robin Manfred U-14 AITA boys and girls tournament.

Results: Singles (boys): Keerthivasan bt Siddharth 6-4, 6-0; (girls): Ravillakumar bt Aadhya 6-3, 1-6, 6-2. Doubles (boys): Akshith/Mekala bt Jason/Krish 6-3, 6-1. (girls): Harithashree/Maaya bt Ravillakumar/Samyuktha 6-3, 6-2.

Naveen sparkles

S Naveen Saran’s 4/6 enabled Plato’s Academy, Tiruppur to hammer Concordia, Vellore by 151 runs 6th Junior Super Kings inter-school T20 championship at ICL Sankar Nagar grounds, Tirunelveli.

Brief scores: Vidya Mandir, Chennai 123/8 in 20 ovs bt Sri Ramakrishna, Coimbatore 94 in 19.4 ovs). Pts: Vidya Mandir 4, Sri Ramakrishna 0; CS Academy, Erode 113/5 in 20 ovs bt Govt Boys HSS, Srirangam 106/9 in 20 ovs. Pts: CS Academy 4, Srirangam 0; Lady Andal, Chennai 142/9 in 20 ovs bt SMBM, Dindigul 64 in 16 ovs. Pts: Lady Andal 4, SMBM 0; Plato’s Academy, Tiruppur 181/6 in 20 ovs bt Concordia, Vellore 30 in 13 ovs. Pts: Plato’s 4, Concordia 0.

Swaminathan scalps six

S Swaminathan’s 6/69 helped Tamil Nadu restrict Assam to 198 in the Col CK Nayudu Trophy U-23 tournament

played in Silchar.

Brief scores: Assam 198 in 71.4 ovs (Thakuri 77; Swaminathan 6/69) vs Tamil Nadu 43/4 in 16 ovs.