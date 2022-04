Boopathi, Arun crack centuries  

By Express News Service

CHENNAI: Centuries by M Boopathi Vaishna Kumar (112) and S Arun (110 n.o) paved the way for Guru Nanak ‘A’ to beat MVIT, Puducherry in a men’s match of the 8th Pavit Singh Nayar Memorial T20 All-India inter-collegiate cricket meet.

Brief scores: Men: National college, Trichy 128/7 in 20 ovs (Tejasram 41; Manikandan 3/22) bt Gobi Arts & Science, Coimbatore 114/9 in 20 ovs (GS Dayanithi 27; E Raymun Roy 3/17). Guru Nanak ‘A’ 304/1 in 20 ovs (M Boopathi Vaishna Kumar 112, S Arun 110 n.o) bt MVIT, Puducherry 125/7 in 20 ovs (S Hari Shankar 37 n.o). Saradha Gangadharan College, Puducherry 107 in 19.2 ovs (P Vidyuth 3/15) lost to RKM Vivekananda 108/2 in 9.2 ovs (Muhammmed Adnan Khan 50). Christ College, Thrissur 162/7 in 18 ovs (Arjun Rajesh 37, OM Akshay 31) bt SD College, Ambala 118/9 in 18 ovs (Manav Malhotra 32). BIHER, Chennai 154/8 in 20 ovs (S Risheek Kumar 43, Vijay Raghavan 40) bt Guru Nanak ‘B’ 135/9 in 20 ovs (R Rohit 38; B Praanesh 3/27). Pachaiyappa’s 126/9 in 20 ovs (K Vishal 48; C Gokul 3/19) lost to Kongu Arts & Science, Erode 127/6 in 18.5 ovs (PS Manikandan 52, K Dravid 31). TKR EC, Hyderabad 113/9 in 20 ovs (Jagadeesh 35; AH Mohammed Suhail 4/21) lost to Loyola 116/8 in 18.1 ovs (S Rithik Easwaran 37). MG College, Thiruvananthapuram 133/8 in 19 ovs (Ajay Khedkar 4/21) bt CKT College, Panvel 99/7 in 19 ovs (Pudalik Pokkar 32). Women: Guru Nanak 118/3 in 20 ovs (S Swetha 44) bt Queen Mary’s 41 in 10.4 ovs (K Jasmine 3/0). Ethiraj 179/3 in 18 ovs (NS Subha Harini 78 n.o, L Nishanthini 32; V Dhivya 3/31) bt Jeppiar EC 66/7 in 18 ovs (KM Siva Priya 3/4). Chellammal 129/8 in 20 ovs (K Logarathsai 51; K Subhiksha 3/23, N Veena 3/30) lost to JBAS 130/2 in 19 ovs (K Vaishnavi 47, K Ishwariya 45). Dr MGR Janaki 82/6 in 18 ovs (Priyanka 35 n.o) lost to WCC 83/3 in 12 ovs.