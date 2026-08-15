Cricket

India vs Sri Lanka 1st Test: India opt to bat after winning toss

India kept a largely unchanged XI from the Afghanistan Test, with Devdutt Padikkal replacing injured Sai Sudharsan.
Sri Lanka captain Dhananjaya de Silva (L) and India captain Shubman Gill.
Sri Lanka captain Dhananjaya de Silva (L) and India captain Shubman Gill.(Photo | X, BCCI)
PTI
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GALLE: India captain Shubman Gill won the toss and elected to bat against Sri Lanka in the first Test of their two-match series here on Saturday.

India named a largely unchanged playing XI from their last Test against Afghanistan in June, with Devdutt Padikkal coming in for the injured Sai Sudharsan.

Sri Lanka handed debut to off-spin bowling all-rounder Keshara Nuwantha.

Teams:

India: KL Rahul, Yashasvi Jaiswal, Devdutt Padikkal, Shubman Gill (c), Rishabh Pant (wk), Dhruv Jurel, Ravindra Jadeja, Manav Suthar, Kuldeep Yadav, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna.

Sri Lanka: Lahiru Udara, Nishan Madushka, Dinesh Chandimal, Kamindu Mendis, Dhananjaya de Silva (c), Sonal Dinusha, Niroshan Dickwella (wk), Keshara Nuwantha, Prabath Jayasuriya, Lahiru Kumara, Asitha Fernando.

India vs Srilanka
Devdutt Padikkal
India skipper Shubman Gill

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The New Indian Express
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