Asian Games 2026: India opt to bat against Pakistan in men's gold medal match

NISSHIN: India skipper Shreyas Iyer won the toss and elected to bat against Pakistan in the men's gold medal match of the Asian Games here Saturday.
Both teams are unchanged from their respective semi-final wins.
Teams: India: Vaibhav Sooryavanshi, Abhishek Sharma, Sanju Samson (wk), Shreyas Iyer (capt), Ishan Kishan, Tilak Varma, Shivam Dube, Axar Patel, Washington Sundar, Ravi Bishnoi, and Jasprit Bumrah.
Pakistan: Sahibzada Farhan (capt), Maaz Sadaqat, Usman Khan (wk), Saim Ayub, Hasan Nawaz, Abdul Samad, Arafat Minhas, Ahmed Daniyal, Mohammad Wasim Jnr, Abrar Ahmed, and Sufiyan Moqim.