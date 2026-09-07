Dr(Capt) K Thimmappiah Memorial Tournament: Shivang, Karun & Yash Rathod shine with tons 

BENGALURU: Gujarat’s Urvil Patel and Vishal Jayswal guided Gujarat to 379 against KSCA President’s XI on Day 1 of the KSCA’s Dr. (Capt.) K .Thimmappiah Memorial Tournament at Kini Sports Arena on Monday. Karnataka left-arm spinner Shikhar Shetty ended with a six-wicket haul. Meanwhile at Chinnaswamy Stadium , Karun Nair, in the midst of the Duleep Trophy final in Chennai, returned to hit a ton for KSCA Secretary’s XI against Chhattisgarh.

The likes of, Yash Rathod (111), Shivang Kumar (131 n.o), Danish Malewar (87 n.o) Macneil Hadley Noronha (79), Divyaansh Saksena (114), Musheer Khan (68) and Samit Dravid (68) also shone across matches.

Brief scores: AT KINI SPORTS ARENA: Gujarat 379 all out in 74.2 ovs [Abhisshek Desaie 39, Urvil Patel 80 off 68 Balls (7 x 4, 5 x 6), Vishal Jayswal 150 off 133 Balls (17 x 4;7 x 6), Shikhar Shetty 6/92] vs. KSCA President’s XI : 26 for no loss in 5 ovs; AT IAF: Vidarbha: 310 for 4 in 85 ovs [Satyam Bhoyar 47, Yash Rathod 111 off 139 Balls (8 x 4;2 x 6), Danish Malewar 87* off 168 Balls (6 x 4), Akshay Wadkar 31, Ruthvik Nai 2/49] vs. Goa; AT M CHINNASWAMY STADIUM: KSCA Secretary’s XI : 277 for 7 in 90 ovs [Karun Nair 104 off 183 Balls (12 x 4;1 x 6), Rakshith S 30, Ritesh Bhatkal 62* off 134 Balls (4 x 4, 1 X 6), Rudra Pratap Dehari 2/50, Dev Aditya Singh 4/34] vs. Chhattisgarh; AT ALUR (1): Madhya Pradesh: 298 for 6 in 90 overs [Atharv Mahajan 55 off 172 Balls (7 x 4), Yash Dubey 32, Shivang Kumar 131* off 146 Balls (11 x 4;6x 6), Sagar Solanki 56* off 84 Balls (7 x 4, 1 x 6), Lakshit Tokshiya 3/47] vs. Baroda; AT ALUR (2): Chandigarh: 179 all out in 41 ovs [Arjun Azad 40, Arjit Singh 34, Akshit Rana 57 off 44 Balls (7 X 4, 3 X 6), Madhav P Bajaj 4/49, Keerthi M 4/30] vs. KSCA XI : 165 for 7 in 36 overs [Sanjay Ashwin C 33, Macneil Hadley Noronha 79 off 61 Balls (7 x 4, 6 x 6), Somik 2/28, Raj Angad 2/31, Vishu Kasyap 2/21]; AT ALUR (3): Mumbai: 330 for 4 in 89 ovs [Divyaansh Saksena 114 off 234 Balls (11 x 4;1 x 6), Angkirsh Raghuvanshi 50 off 108 Balls (4 x 4, 2 x 6), Musheer Khan 68 off 84 Balls (8 x 4), Akash Anand 57* off 83 Balls (8 x 4), Hitesh Walunj 2/81] vs. Maharashtra; AT SDRNW, MYSORE: KSCA Combined XI : 369 for 7 in 90 ovs [Harshil Dharmani 83 off 122 Balls (11 x 4, 1 x 6), Karthikeya KP 40, Samit Dravid 68 off 106 Balls (6 x 4, 1 x 6), Hardik Raj 54 off 87 Balls (9 x 4), Samarth N 52* off 81 Balls (6 x 4), Jitender 2/62, Harshit Sandal 2/71] vs. Himachal Pradesh; AT SJCE, MYSORE: Jharkhand: 256 all out in 82.1 overs [Kumar Suraj 58 off 81 Balls (7 x 4), Aditya Singh 107* off 232 Balls (12 x 4;1 x 6), P Satyanarayana Raju 4/58, Madav Rayudu 5/46] vs. Andhra: 3 for 1 in 1 ov