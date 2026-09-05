Teachers, lecturers, principals and schools to be awarded at Vidhana Soudha on Sep 5

BENGALURU: Primary & Secondary Education Minister Madhu Bangarappa announced on Friday that various educators and two institutions in particular would be awarded at Vidhana Soudha on Saturday, as part of the Teachers’ Day celebrations.
The Savitribhai Phule Award will be conferred upon 20 primary schoolteachers and 11 high schoolteachers, the HG Govinde Gowda Award will be conferred upon two schools in Belagavi, and at the PU level, two principals and eight lecturers will be awarded.
“My heartfelt congratulations to every teacher who has worked hard for the educational development of the country and is about to receive their award,” stated Bangarappa.
AWARDEES
PU principals (2)
Shrikantaiah - Rajajinagar PU College (Bengaluru), Jayaram B - Government SKVD PU College (Sira, Tumakuru)
PU lecturers (8)
Srinivasa D - Government Girls PU College (Krishnarajanagara, Mysuru), Soumya L - SHVNM Government Girls PU College (Malleshwaram, Bengaluru), Prameela H - Government Girls PU College (Vanivilasa, Bengaluru), Vasu H B - Government PU College (Kuvempunagara, Mysuru), Nazeema Jamshed Khan Pathana - SECAB Girls PU College (Nauraspura, Vijayapura), Ningappa Kurubara - Government PU College (Chikkodi, Belagavi), Ibrahim M - Government PU College (Uppinangadi, Dakshina Kannada), Savita B - Government PU College (Jevargi, Kalaburagi)
Primary schoolteachers (20)
C Uma - GPS (Devanahalli, Bengaluru), Basappa Parappa Patila - KHPS Hallur Cross (Mudalgi Education Zone, Belagavi), Ashoka - GPS (Kundapura, Udupi), Suresh K - GPS (Devadurga, Raichur), Hanumantha Kallappa - GPS (Vijayapura), Usha V Nayaka - GPS (Honnapura, Uttara Kannada), Mastaan Vali - GPS (Chintamani, Chikkabalapura. Prabhavati Baalappa - Marathi Higher Primary School (Belagavi), Sarojamma - GPS (Kollegaala, Chamarajanagar), Ningappa - GPS (Aalanda, Kalaburagi), Ratnamma NM - GPS (Bengaluru), Nemanna Bammanna Jamakhandi - Sri Jinasenacharya Higher Primary School (Jamakhandi, Bagalkote), Raamachandra E Naika - GPS (Yallapura, Sirsi), Malini M - GPS (Koratagere, Madhugiri), Kumaranaika BD - GPS (Shikaripura, Shivamogga), Krishnamurthy KS - GPS (Bengaluru), Mallikarjuna Badigera - GPS (Honnali, Davanagere), Premkumar VS - GPS (Turuvekere, Tumakuru), Durgappa H - GPS (Siraguppa, Ballari), Mylarappa Boodihaala - GPS (Gangavati, Koppala)
High schoolteachers (11)
Biradara Siddappa Veerabhadrappa - GHS (Haliyala, Sirsi), Shynakumari M - KPS (Bengaluru), Kuberanaika B - GHS (Shivamogga), Neelakanta Gaonkar - Government PU College (Devanahalli, Bengaluru), V Venkatesha - GHS (Bagepalli, Chikkabalapura), Mamatha R Naik - GHS (Kumata), Roshan Alexander Pinto - Carmel High School (Bantwala, Dakshina Kannada), Jayasheela - Govt Model School (Mysuru), Mathai T - GHS (Narasimharajapura, C’magaluru), Jayappa KT - GHS (Davanagere), Ananda Madeva Jhande - GHS (V’pura)
Schools (2)
Govt Model School - Sirsi educational dist District, Govt High School - Belagavi