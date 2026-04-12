Holiday special trains for Nellai from April 16

TIRUCHY: Southern Railway will be operating special trains to Tirunelveli from Chennai Egmore and Tambaram to clear the extra rush of passengers during summer holidays. The special trains will be operated from April 16 to 30, a release from the Tiruchy railway division said.
Tirunelveli-Chennai Egmore superfast special will leave Tirunelveli junction at 11.40 pm on April 16, 23 and 30, and reach Chennai at 10.45 am the next day. In return, the Chennai Egmore-Tirunelveli superfast special will leave Chennai at 1.25 pm on April 17, 24 and May 1, and reach Tirunelveli junction at 1 am the next day. The train will stop at Kovilpatti, Satur, Virudhunagar, Madurai, Kodaikanal Road, Dindigul, Tiruchy Junction, Srirangam, Ariyalur, Virudhachalam, Villupuram, Chengalpattu and Tambaram.
Tirunelveli-Tambaram express special will leave Tirunelveli junction at 11.45 pm on April 12, 19, and 26, and reach Tambaram at 11.35 am the next day. In return, Tambaram-Tirunelveli express special will leave Tambaram at 1.55 pm on April 13, 20, 27, and reach Tirunelveli at 2 am the next day. The train will stop at Kovilpatti, Satur, Virudunagar, Aruppukottai, Manamadurai, Sivaganga, Karaikudi, Pudukottai, Tiruchy, Ariyalur, Virudhachalam, Villupuram, and Chengalpattu.