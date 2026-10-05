Power shutdown in parts of Chennai on October 6

CHENNAI: Power supply will be suspended on Tuesday from 9 am in the following areas for carrying out various maintenance works and restored on or before 2 pm:

Thiruverkadu: Sivan Koil Road, Eswaran Nagar, Selvaganapathy Nagar, Murugan Nagar, Kasthuri Bai Nagar, Anbu Nagar, Anandhan Nagar, Chakkareshwari Nagar, Mahalakshmi Nagar, Anbu Nagar.

Medavakkam: Vellakkal main road, Ancheneya Koil street, Bell Nagar 1 to 5th street, Vadakkupattu Main Road, Ravi Main Road, JK Avenue, Sitharth flat, Parasuram Nagar, Sairam Nagar, Iyyappa Nagar, Sringeri Sharada Equitas Hospital, Palaniyappa Nagar, Santhanammal Nagar, Shanthi Nagar, parts of Velachery Main Road.

Saidapet: Todd Hunter Nagar, Jones Road, Abdul Razzak Street, Bazar Road, Alandur Road, Sastri Nagar, CIT Nagar-I Main Road, East Road, West Road, North Road, South Road, 70 Feet Road, Old Mambalam Road, Kodambakkam Road, Karaneeswarar Kovil Street, Sechacalam Street, Potter Street, Salavayar Colony, Arasu Pannai, Jothiammal Nagar, Samiyar Thottam, Abith Colony, Neruppu Medu, V S Mudali Street, Jeenis Road, Flower Street, Jayaram Street, Bramin Street, Soundareswarar Koil Street, Bujangararo Street, Bala Singh Street, Subramaniya Koil Street, KP Koil Street, Karani Garden, Kodambakkam Road, Krishnappan Naicken Street, Subramaniya Muthali Street, Visaka Thottam.

West Tambaram: EB Colony, Venkadathiri nagar, Balaji Nagar, ALS Green land, Nethaji Nagar, Periyar Nagar, Lakshmi Nagar, Gommiamman Nagar, Kakkan street, New Perungalathur, Kamarajar High road, Ganesh Nagar, Lingam nagar, Sharmila Nagar, Bharathy Avenue, Balaji Nagar and Kakapunjandhar nagar

East Tambaram: Velacherry Main Road, Palayathan street , Ponniyamman Koil street, Ranganathan Street, Tiruvallur Street, Eshwaran Koil Street, Bharathi Nagar Park, Avvai Street, Karanam Street, Kannan Street

Kundrathur: Azhakasan Nagar, Periyar Nagar, Saraswathi Nagar, Kothandam Salai, Rajiv Gandhi Nagar, Barathiyar Nagar, and Moogambigai Nagar, among others.