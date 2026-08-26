Security guard poses as techie in Hyderabad, held for fraud

HANAMKONDA: Police arrested a 44-year-old security guard for allegedly duping private hostel organisers by posing as an IT company employee and offering fake catering contracts.
The accused, Mohammad Shabbir alias Kiran Kumar alias Srikanth Reddy, a resident of Quthbullapur, Hyderabad, was involved in six cybercrime cases involving Rs 13.09 lakh, Warangal Commissioner of Police N Swetha said.
Police said Shabbir created fake catering contract agreements and approached hostel organisers in Hanamkonda, Adilabad, Nirmal, Khammam, Nizamabad, Karimnagar and Hyderabad. Claiming to represent a reputed IT company, he allegedly collected advance payments by promising catering contracts for its employees.
Police seized Rs 36.99 lakh, three mobile phones, three SIM cards, two bank passbooks, a cheque book, two ATM cards and a diary from him. He was arrested under relevant provisions of the BNS and IT Act and produced before a court, the CP said.