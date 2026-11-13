Hyderabad gets fourth police chief in three years as Mahesh Bhagwat takes charge

HYDERABAD: Nearly 14 months after taking charge as Hyderabad Police Commissioner, VC Sajjanar was transferred and posted as Director General of Telangana Fire, Disaster Response, Emergency and Civil Defence. Director General of Police (Law and Order) Mahesh Muralidhar Bhagwat has been appointed as the new Hyderabad Police Commissioner.

Since the Congress government came to power, three IPS officers — K Sreenivasa Reddy, CV Anand and VC Sajjanar — have been appointed as Hyderabad police commissioners.

Sajjanar’s tenure was due to end in October 2028. The reasons for his transfer were not immediately known. The government transferred and assigned new postings to 21 IPS officers on Thursday.