IMD forecasts heavy rains in 14 Telangana districts today

HYDERABAD: Telangana received moderate to heavy rainfall on Sunday, with several parts of Hyderabad recording brief showers in the afternoon before the skies cleared. The India Meteorological Department (IMD) has issued a yellow alert for the state and forecast heavy rainfall in 14 districts on Monday.

The IMD has forecast heavy rain at isolated places over the next six days and issued an orange alert for 11 districts on Wednesday and Thursday.

According to Telangana Development Planning Society (TGDPS) data, Kothapalle in Karimnagar recorded the highest rainfall in the state at 76 mm, followed by Narayanaraopet in Siddipet at 58 mm. Jukkal in Kamareddy received 55 mm, Metpalle in Jagitial 53 mm, Wargal in Siddipet 52.3 mm, Kerameri in Komaram Bheem Asifabad 51.8 mm and Rebbena in Komaram Bheem Asifabad 49.8 mm.

In Hyderabad, Keesara recorded 36.5 mm of rainfall, followed by Musheerabad (34.8 mm), Medchal (28 mm), Alwal (21.3 mm), Secunderabad (17.3 mm) and Shamirpet (15.8 mm).

For Monday, the IMD has forecast heavy rainfall at isolated places in Mahbubabad, Warangal, Hanamkonda, Jangaon, Siddipet, Rangareddy, Hyderabad, Medchal-Malkajgiri, Vikarabad, Sangareddy, Medak, Kamareddy, Mahbubnagar and Nagarkurnool districts.