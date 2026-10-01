Global Talks
Trump-Xi Summit: Is India Being Sidelined in a New US-China Equation?
Has India been dropped in the new Trump–Xi equation? Prabhu Chawla asks former Indian Ambassador to China Gautam Bambawale what the Trump–Xi Jinping summit really means for India. Trump welcomed Xi Jinping with rare airport honours. But the US-China trade truce was only extended. It wasn't settled. Meanwhile, India still has no signed trade deal with Washington, Pakistan is being publicly praised, and China is still Russia's biggest energy buyer.