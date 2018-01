Kochi, JAN 02 (PTI): Ginger (Inferior) Rs.11,000/-, Ginger (Medium) Rs.12,500/-, Ginger (Best) Rs.13,500/-, Turmeric Salem Rs.8,500/- Turmeric-Erode(Agmark) Rs.9,200/- Nuxvomica Rs.1850/-Ambahaldhar Rs.7000/- Kolinjan Rs.4300/- Kachura Rs.4,000/-Kapurkatchili Rs.14,000-17,000/- Betelnuts (Old) Rs.Nil, Betelnuts (New) Rs.20,000-21,000/- Rice Raw (No.1) Rs.3,600/- Rice Raw (No.2) Rs.2,400-3150/- Rice Boiled (Surekha) Rs.3,400-3,700/- Rice Jaya (Boiled) Rs.3,700-3,750/- Rice Broken Rs.2200-2600/- Wheat Rs.2,550-2,600/- Chola Rs.1500-1550/-,Chillies Rs.8,000-15,000/-, Bengal Gram Rs.5,500-6,500/- Black Gram Rs.6,500-7,000/- Gingelly Rs.11,000/- Green Gram Rs.6,500-7,300/-, Horse Gram Rs.6,900/-, Peas Dal Rs.3,350-4,100/-, Toor Dal Rs.5,200-6,300/- Pepper New Rs.43,400/-, Pepper light Rs.40,000.00, Pin Heads (Cheer)Rs.15,000.00, Sugar (per bag) Rs.3,700/-(All rates per quintal).

COIR YARN : Cochin Parur Thin (85 M/Kg) Rs.3,600/- Vycom ThIck 200/Kg) Rs.3,900/-, Choriwal Thin Rs.5,000/- PTI VHN RBS .

