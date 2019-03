Darshan helps MUC to victory

By Express News Service

CHENNAI: Darshan Khicha's 4 for 67 helped Madras United Club to beat Youngsters Cricket Club by two wickets in a Fourth Division D Zone league match of the TNCA.

Brief scores: IV Division 'D’: Gems CC 110 in 29.2 ovs (S Prasanna 65, A Francis Albert 3/27, Vijayhaasan 3/31) lost to Purasawalkam CC 114/2 in 14.4 ovs (R Anirudh Sehsadhri 39 n.o); Youngsters CC 191/9 in 50 ovs (Shvet Doshi 45, T Manoj Kumar 43, Darshan Khicha 4/67, Nikesh K Talawat 3/27) lost to Madras United Club 192/8 in 38.5 ovs (Prateek Bokaria 61, A Kapil Sharma 44 n.o, R Abishek 3/73).

V Division 'B': Harnath CC 260 in 45.2 ovs (K Arun Kumar 74, R Balamurugan 39, D Dhruv Punmia 3/44) bt Eagle CC 101 in 41.5 ovs (R Sai Bharat 4/20, M Naresh Kumar 3/57). Kamyuth Club 221 in 49.5 ovs (S Gokul 86, S Vigneshwaran 3/51) lost to ICI Sports Recreation Club 224/9 in 49.1 ovs (C Sasikumar 90 n.o, S. Sethupathi 65, S. Gokul 3/47).

Ransa win

Ransa Sports Club defeated Nungambakkam Tennis Club 'A' in the Sanmar-Tamil Nadu Tennis Association's 45 plus veterans league. Results: Zone 'B': Ransa Sports Club bt Nungambakkam Tennis Club 'A' 3-0 (Prasanna/Vijay bt G Madhavan/K Srikanth 6-2, 6-0; Arjun/Sumanth bt Rajagopal/Govindaraj 6-1, 6-2; Govind/A Subbu bt Srinivasan/Surya Narayanan 6-3, 7-6 (5). Madras Gymkhana 'A' bt Madras Gymkhana Club 'B' 3-0 (Anand Mohan/ Ravindran bt Ravi Pallam/Col. Ram 7-6 (3), 6-0; Murali Padmanabhan/Niranjan Kumar bt Kiron Raj/Sujith Tharakan 6-0, 6-0; MP Shankar/ Dr. Sanjay bt S Selvm/NG George 6-1, 6-0).