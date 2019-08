SRM IST champions of Sunder Memorial volleyball tournament

By Express News Service

CHENNAI: SRM IST beat Panimalar Engineering College 25-15, 25-16 and GKM Volleyball Foundation 17-25, 25-13, 25-13 to win the state level volleyball tournament organised by Sunder Memorial Volleyball Club.

Siva shines for Nellai

Riding on Siva’s 5/9, Nellai Nadar school A team beat Vidya Mandir A by six wickets in the TNCA City Schools U-14 tournament for B Somasundram Trophy. In another match, Ramachandraa Public School registered a seven-wicket win over Chettinad Vidyashram A.

Brief scores: Vidya Mandir SSS A 102 in 27.5 ovs (Siva 5/9) lost to Nellai Nadar MHSS School A 103/4 in 20.3 ovs (Jayant 61). Chettinad Vidyashram A 82 in 26.4 ovs (Harish 5/10) lost to Ramachandraa Public School 86/3 in 20.3 ovs (Karthik 44 n.o). Chennai Public School 59 in 26.2 ovs (Arul 3/8) lost to St Patrick’s AIHSS 60/1 in 12.1 ovs. St Bede’s AIHSS A 206/3 in 30 ovs (Udit 98 n.o, Siddarth 58) bt Everwin MHS School 55 in 21 ovs (Krishnakanth 4/5). Sri Sankara SS School 73/9 in 30 ovs (Nithilan 3/13) lost to PS SS School 74/2 in 17.5 ovs. Nellai Nadar MHSS B 125/7 in 30 ovs lost to PSBB Millennium School A 129/8 in 28.1 ovs (Karan 74 n.o; Vashan 3/24). DAV Public School A 158/8 in 30 ovs (Shrijith 79; Akshay 3/37) lost to Don Bosco A 159/6 in 28.2 ovs (Rajavel 39 n.o).

Ashutosh shines

Odhisha’s Ashutosh beat Vinay Kothari of SVS Club in a Round of 32 match at the Q-Lounge All India Open Snooker meet.

Results: Rd of 32: Ashutosh (Odisha) bt Vinay (SVS) 123-0, 60-7, 44-65, 58-21, 62-55; Dilip (RSPB) bt Aashish (Q Lounge) 27-67, 70-26, 63-20, 61-13, 43-63, 71-22; Anuj (Del) bt Dyan (Cue Zone) 93-12, 62-2, 68-21, 66-39; Vijay Nichani (Cbe) bt Athula (Ker) 69-1, 58-13,112-7, 77-43; Pandurangaiah (RSPB) bt Hrithik (MP) 51-63, 63-71, 55-24, 71-64, 69-16; Laxman Rawat (PSPB) bt Palani (Q Lounge) 66-30, 82-1, 62-21, 78-1; Kriesh Gurubaxani (Mum) bt Khader (Smart Shooters) 53-44, 84-9, 49-48, 65-35; Rafath Habib (RSPB) bt Nagaraj (Kar) 6-54, 62-69, 55-54, 57-10, 54-10, 21-60, 51-48; Varun Kumar (RSPB) bt Rakesh (SVS) 60-35, 107-12, 59-70, 35-62, 85-9, 68-45.

Tharun in semis

S Tharun of MCC blanked R Santhosh Kumar of Jawahar 11-7, 11-7, 11-9 in the youth boys’ quarterfinals of the SIPC 7th Tamil Nadu state ranking table tennis tournament.

Results: Youth: (Quarters): Boys: S Tharun (MCC) bt R Santhosh Kumar (Jawahar) 11-7, 11-7, 11-9; J Akshay (KTTC) bt A Srikrishna 11-9, 10-12, 11-8, 8-11 11-7; G Varun (SBOA) bt G Piyush Sagar (RTTA-Erd) 18-16, 11-4, 7-11, 11-9; S Karthikeyan (RTTA) bt Sriram Kannan (Ch Ach) 11-9, 9-11, 9-11, 11-6, 11-7. Girls: V Kowshika (Jawahar) bt VS Sathvika (KGI) 11-8, 11-3, 11-5; A Priyadarshini (AKG) bt M Nithya Shree (Ch Ach) 9-11, 11-9, 11-2, 11-4; M Yazhini (Jawahar) bt TR Shruthi (Ch Ach) 11-7, 11-13, 11-9, 13-15, 11-2; Kavya Shree (Jawahar) bt VS Kokila (RTTA) 11-6, 11-8, 11-9.

Ranjeet advances

VM Ranjeet beat Deepak Senthil Kumar 6-1, 6-1 in the quarterfinals of the eNoah iSolutions men’s AITA ranking tournament held at MPTA-Krishnan tennis center.

Results: Quarters: VM Ranjeet bt Deepak Senthil Kumar 6-1, 6-1; Mohammed Fahad bt Yeshwanth Loganathan 6-2, 6-1; Rishabh Dev Raman bt Guhan Rajan 6-3, 6-1; Megh Bharghav K Patel bt Gokul Suresh 6-1, 6-2.

St Joseph’s win

St Joseph’s College of Engineering beat Sathyabama University in a men’s match of the YMCA state-level inter-college invitation volleyball tournament.

Results: Men: St Joseph’s CoE bt Sathyabama University 23-25, 25-23, 25-14, 25-22; SRM University bt Panimalar EC 25-21, 25-8, 21-25, 25-18. Women: Hindustan University bt St.Joseph’s College 25-8, 25-14; SRM University bt Panimalar EC 25-17, 25-12.