Top seed Prinkle ousted by Sharannya

By Express News Service

CHENNAI : Top seed Prinkle Singh and No 2 Kaavya Sawhney lost in the pre-quarters of the Adidas-MCC junior national clay court tennis championship on Thursday. While Prinkle lost 4-6, 2-6 to Sharannya Gaware, Kaavya was defeated 6-7 (4), 2-6 by Prathhiba Prasad Narayan.Results: Boys singles (pre-quarters): Megh Bhargav Kumar Patel (Guj) bt Atharva Sharma (Mah) 6-2, 2-6, 6-1; Jagtar Arora (Har) bt Krish Patel (Guj) 6-2, 6-4; Rishabh Sharda (Chd) bt Sandeep VM (TN) 6-4, 6-3; Divesh Gahlot (Har) bt Ajay Malik (Har) 6-2, 6-1; Nikit Reddy (AP) bt Sushant Dabas (Har) 6-3, 4-6, 6-4; Deepak Senthil Kumar (TN) bt Rhythm Malhotra (Del) 6-4, 6-4; Denim Yadav (MP) bt Krishan Hooda (Har) 6-3, 6-2; Calvin Golmei (Chd) bt Sai Karteek Reddy Ganta (TS) 7-6 (3), 6-4.

Boys doubles (quarterfinals): S Rishabh (Chd)/Bhargav (Guj) bt Arnav (Kar)/Udit (Har) 6-2, 6-3; Jadhav (Mah)/Wadhwa (Del) bt Deepak Senthil Kumar (TN)/VM Sandeep (TN) 6-4, 4-6, 10-7; Aaryan Zaveri (Guj)/Aman B Patel (Guj) bt Ajay Malik (Har)/Karan Singh (Har) 7-5, 6-3; Hans Kabir (Odi)/Grewal (Har) bt Dabas Sushant (Har)/Divesh (Har) 6-2, 6-2. Girls singles (pre-quarters): Sharannya Gaware (Mah) bt Prinkle Singh (JK) 6-4, 6-2; Ishita Singh (Har) bt Sunskrithi Damera (TS) 6-3, 6-4; Salsa Aher (Mah) bt Kashish Bhatia (Del) 6-3, 6-3; Renee Singh (Raj) bt Srujana Rayarala (TS) 5-7, 6-3, 6-3; Smirti Bhasin (TS) bt Sarah Dev (Pun) 6-3, 6-3; Humera Shaik (TS) bt Bela Tamhankar (Mah) 6-3, 6-1; Sara Yadav (MP) bt Prerna Vichare (Mah) 6-4, 6- 0; Prathiba Prasad Narayan (Kar) bt Kaavya Sawhney (UP) 7-6 (4), 6-2.

Hrithish shines

Riding on S Hrithish’s 4 for 11, Chennai Public School (Thirumaizhisai) beat Immanuel MHSS by 57 runs in the Father Mathews state level U-17 cricket meet at Reddy MN Greens grounds.

Brief scores: Chennai Public School (Thirumaizhisai) 114 in 26.4 ovs (R Param 29, M Siva Sankar 4/17) bt Immanuel MHSS 57 in 25.3 ovs (S Hrithish 4/11, VJ Varun 3/5).