BWSSB undertakes emergency repairs as Cauvery 5th stage leak disrupts water supply in Bengaluru today

BENGALURU: The Bengaluru Water Supply and Sewerage Board (BWSSB) has taken urgent repairs due to a leak in the Cauvery 5th stage water supply project, which supplies water to some parts of Bengaluru city. There will be a disruption in the water supply to Bangalore city today (Dec. 17), said BWSSB Chairman Ram Prasat Manohar.

The Chairman said, 3,000 mm diameter S-valve of the Cauvery 5th stage transmission line is leaking due to damage. The Water Board has taken up urgent repair work to prevent the said leakage and ensure smooth and uninterrupted water supply to Bengaluru city.

There will be water disruption in the areas receiving Cauvery 5th stage water supply from 7 am to 10 pm and close to 110 area in the city will be halt.

Areas where water supply will be disrupted:

Anantpur, Doddabettahalli, Chikkabettahalli, Harohalli, Kenchanahalli, Govindpur, Vasudevapura, Manchenahalli, Kattigenahalli, Srinivasapura, Bellalli, Thirumenahalli, Chokkanahalli, Dasarahalli, Rachenahalli, Thanisandra, Challekere, Horamavu Agar, Amani Bhairathikhane, Geddalahalli, Kothanur Narayanpura, Kothanur, N Nagenahalli, Kailasanahalli, Bhairathi, Bili Shivahalli, Balagere, Bellandur Amanikere, Belathur, Chennasandra, Devarabeesanahalli, Gunjur, Agadur, Kadabisanahalli, Kayammana Agrahara, Kadogodi Plantation Kanekandya, Kumbena Agrahara, Nagondahalli, Panathur, Ramagondanahalli, Siddapur, Sorahunase, Tubarahalli, Varthur, Kalkare, Horamavu. K. Chennasandra, Varanasi, Vasantapura, Ullaal Sonnenahalli, Ganakallu, Hemmigepura, Somapura, Varasandra, Manavarthakavalu, Lingadeeranahalli, Hosahalli, Arehalli, Vaddarapalya, Uttarahalli, Subramanyapura.

Gubbalala, Turahalli, Gidadakonenahalli, Alahalli, Ambalipur, Anjanapur, Basapura, Basavanpur, Begur, Bellandur, Chandrasekharpur, Dodkakalasandra, Gollahalli, Gottigere, Aralur Junasandra, Kaikondanahalli, Kalena Agrahara, Kambattahalli, Kammanahalli, Kasavanahalli, Kudalu, Parappana Agrahara, Pillaganahalli, Raghuvanahalli, Talaghattapura, Thippsandra, Vajarahalli, Yalenahalli, Bharatena Agrahara, Boganahalli, Chikkabellandur, Chikkateguru, Doddakannahalli, Doddeguru, Naganathpur, Abbigere, Chikkasandra, Shettahalli, Karihobanahalli, Andharahalli, There will be water disruption in Madarahalli, Doddabidarakallu, Lingadhiranahalli B, Herohalli, Hosahalli.