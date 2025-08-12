Power shutdown in Chennai on August 13

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas from 9 am to 2 pm on Wednesday for maintenance works

Adyar: 3rd, 4th Main Road Gandhi Nagar, 2nd Cresant Park Road.

Kottivakkam: Journalist Colony, Srinivasaapuram, New Beach Road, Kaveri Nagar 1 to 6th Street, Karpagambal Nagar, Lakshmana Perumal Nagar, Thiruvalluvar Nagar 1 to 59th Street, Bagathsingh Salai, Venkateshwara Nagar 1 to 21st Street, New Colony 1 to 4 Street, Kottivakkam Kuppam, Bajanai Kovil Street, ECR Main Road, Marutheeswara Temple, Kazura Garden, Palkalai Nagar, South, North and East Mada Street, Pillaiyar Koil Street, Raja Rangasamy Avenue 1 to 4th Seaward Road, Balakrishna High Road, Valmiki Nagar, Kalachetra Road, CGI Colony, Police Quarters, Thiruveethiamman Kovil Street, Sangam Colony, Kamarajar Salai, Kandhasamy Nagar, Palavakkam.

Thirumullaivoyal: Lakshmipuram, Periyar Nagar, Konimedu, Gangai Nagar, Sarathkandigai, Pammadhukulam, Ellammanpettai, Erankuppam.

Panjetty: Kavarapettai, Kilmudhalambedu, Melmudhalambedu, Sompattu, Panapakkam, Arani, Durainallur, Chinnambedu, Karani, Pudhuvoyal, Ralapadi, Mangalam.

Perambur: High Road, 1, 2 Street, Mangalapuram, Krishnadas Road 1 to 5 Street, Desiya Colony, Housing Board, CYS Road, Semmathaman Colony, Mettupalayam, Shanthi Colony, P.H Road, New Ferrance Road, Strahans Road, Darga Street, Pensioners Lane, Appa Samy Street, Yahoob Garden Street, Alexander Garden Street, SMS Street, North Town 1,2, Perambur Barrack Road, Police Quarters, Hunters Road, Hunters Lane, Rangiaha Street, Ragavan Street, Astabhujam Road, KM Garden, Nammalwar Street, Manikam Street, Murugesa Mudali Street, Narasimma Perumal Koil Street, Kalathiappa Street, Thana Street, Muthaiya Naicken Street, Arasappan Street, Perumal Street, Kariappa Street, Demellows Road, Raja Shaib Street, Chinna Thambi Masuthi Street, Corporation Lane Sivarao Road, Vallam Bangaru Street, Kutty Street, Muthu Naickan Street, Venkatesa Baktan Street, CS Nagar, CR Garden, Soorat Bhavan Street, Eithiraj Garden, Ramanujam Garden, Thiyagapa Mudali Street, Babu Street, Barracks Gate Street, Nainiappan Street, SS Puram A , B Block , Bricklin Road, Kamaraj Street, Nakeeran Street, Thiru Vi Ka Street, KLP.