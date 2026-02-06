Power supply to be suspended tomorrow in Chennai

CHENNAI: Power supply will be suspended on Saturday for carrying out various maintenance works and will be resumed before 2 pm if the works are completed.
Thirumudivakkam: Bharadwaj Nagar, Dhanaselvi Nagar, PTC Quarters, Varadharajapuram, Royappa Nagar, Dargausht Road, and Naduveerapattu.
Karambakkam: Mahalakshmi Nagar, Budhar Colony, Kamala Nagar, Rajeswari Nagar, Thiru Murugan Nagar, Devi Nagar.
Ambattur Industrial Estate: Mahatma Gandhi Road 4th, 5th, 6th, 11th,12th Street, Kamaraj Nagar Main Road, SIDCO Industrial Estate, Railway Station Road 5th 6th 7th Street.
Perungalathur: Otteri, Orapakkam, Vandalur, Singarathotam Hill View, Gangaiammankoil, Venkatesapuram, Lakshmipuram, RMK Nagar, Gundumedu, Vivek Nagar, Kamadhenu Nagar, Karthikeyan Nagar, Bharathi Nagar, Ganesh Nagar, Sathyamoorthy Nagar, MKB Nagar, Sriram Park 63 Appartment, SV Nagar, Kamarajar Nagar, Mappedu, Puthur, Perumalpuram, Amudham Nagar, Vishnu Nagar, Kurinji Nagar, Kannan avenue.
Mudichur: Balaji Nagar, Mullai Nagar, Nawab habibullah Nagar, Purusothamman Nagar,Lakshmi Nagar, Nethaji Nagar,Parvathy Nagar,Varathan Nagar, Royappa Nagar, Astalakshmi Nagar, Annai Indira Nagar, Ranga Nagar, Captain SasiKumar Nagar, Krishna Nagar,Vaidekhi Nagar, Kamarajar Nedunsalai.
Stanley: Kathpada, PP Amman Koil, Chithambara Nagar, Ambedkar Nagar, Ananthanayagi Nagar, CB Road, Old Glass factory, Hari Narayana puram, ,Old Jail Road, Pensioner’s Lane, TH Road, Lalakunda, SM Chetty Street, Jayaram Street, Thulukanam Street, Muthaiah Maistry Street, Dr Vijaragavalu Road.
Other zones facing power shutdown include Virugambakkam and Madhavaram.