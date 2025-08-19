Hyderabad

Rachakonda police hold meeting with Ganesh festival organisers

Police officials said special focus would be laid on maintaining peace and safety, particularly along Milad-un-Nabi routes, sensitive areas, and major traffic junctions.
The festival will begin on August 27 (Wednesday) with idol installations and conclude on September 6 (Saturday) with immersion processions
HYDERABAD: The Rachakonda Police Commissionerate on Monday convened a coordination meeting with Ganesh festival organisers and various stakeholders to ensure smooth conduct of Ganesh Chaturthi celebrations this year.

The festival will begin on August 27 (Wednesday) with idol installations and conclude on September 6 (Saturday) with immersion processions. Notably, the penultimate day of immersions will coincide with Milad-un-Nabi on September 5 (Friday), which is expected to draw large religious gatherings, bike rallies, and huge processions.

Police officials said special focus would be laid on maintaining peace and safety, particularly along Milad-un-Nabi routes, sensitive areas, and major traffic junctions.

Instructions to organisers

  • Only clay idols permitted

  • Construct temporary, safe pandals away from electric poles and public roads

  • DJs, loud non-devotional music, firecrackers, gambling, and sale of alcohol near mandaps strictly prohibited

  • Use speakers only with prior permission; play only devotional music between 6.00 am to 10.00 pm

  • Immerse Plaster of Paris (PoP) idols only in artificial ponds arranged by authorities during immersion

