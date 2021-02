Sushant Singh Rajput's 'MS Dhoni' co-star Sandeep Nahar dies by suicide

By Online Desk

Late actor Sushant Singh Rajput's co-star Sandeep Nahar, who starred alongside the actor in 'MS Dhoni: The Untold Story', has allegedly died by suicide.

Nahar, who was in his 30s and featured in films like Akshay Kumar's "Kesari" and Sushant Singh Rajput starrer "MS Dhoni", was found unconscious at his flat in suburban Goregaon in evening by his wife Kanchan and friends who took him to SVR Hospital, where he was declared dead on arrival, a police official said.

The actor had posted a "suicide note" on Facebook, along with a nine-minute video.

In the video in Hindi, the actor can be heard saying that he was "frustrated" with constant fights with his wife and was being harassed and blackmailed by her and also by his mother-in-law.

"I would've died by suicide a long time ago but I chose to give myself the time and hope that things would get better, but they didn't. I now have nowhere to go. I don't know what awaits me after I take this step, but I've been through hell in this life.

"I have only one request, after I am gone, please don't say anything to Kanchan (his wife) but do get her treated," he said.

The police official said Nahar probably made this video around three hours before his death.

The official said they are awaiting postmortem report to understand the cause of Nahar's death and how he died.

In the "suicide note", purportedly written by Nahar, he mentioned about "politics" he faced in Bollywood, "unprofessional functioning and the lack of emotions in people working in the industry".

Here's the full transcript of Sandeep's Facebook post:

#Suicide #note ab jine ki icha nhi ho rhi hai .life me kafi sukh dukh dekhe ..har problem ko face kia bt aj me jis troma se guzar rha ho wo bardash ke bahar hai .mai janta ho ki suicide karna kayarta hai mujhe bhi jina tha bt aise jine ka bhi kya fayeda janha sakun or self respect na ho ..my #wife kanchan Sharma or uski mummy vinu Sharma jinhone mujhe na samjha na samjhne ki koshish ki meri #wife hyper nature ki hai uski personality alag hai meri alag jo bilkul bhi match nhi karti hai .roj roj ke kalesh subha shaam bus kalesh meri ab yeh sehne ki shakti nhi hai ...isme #kanchan ki koi galti nhi hai kyonki uski nature aisi hai use sab normal lagta hai bt mere liye yeh ab normal nhi hai mai mumbai me kai saalo se ho bohat bura #time bhi dekha lekin kabhi tuta nhi .#bouncer raha #dubing ki #gym #trainer rha..one room kitchen me 6 log rehte struggle karte the but sakun tha .aaj mene kafi kuch achieve kiaa hai ..bt aj shadi ke baad sakun nhi hai .2 sal se life bilkul change ho gyi hai or yeh baatein mai kabhi kisi se share bhi nhi kar sakta dunia ko lagta hai ki unka kitna acha chal rha hai kyonki wo sab humre social post ya story dekhte hai jo ki sab jooth hoti hai iske kehne pe dalta ho ..dunia ko acha dikhne ke liye image achi rhe dalta hai bt sach bilkul opposite hai ..humari bilkul nhi banti .kanchan 2sal me100 se jayada bar suicide karlungi ke bare me bolti rehti hai tumhe fasa dungi dekho aj nobat yeh a gye hai ki mujhe yeh step uthana pad rha ho past ko lekar ladti hai meri izat nhi karti mujhe galia deti meri family ke bare me roj buraa bura bolti hai jo meri liye sun naa ab sehan se bahar hai ..isme iski koi galti nhi hai kyonki yeh dimag se bimar hai ..mai chahta mere jane ke baad isko koi kuch naa kahe ..kunki isko kabhi apni galti ka aihsas nhi hoga ..bus iska ilaz karwa do .taki mere jane ke baad jiski life me yeh jaye khushia de..meri family ko mere jane ke baad koi problem na de ..mai apne mummy daddy ko thanks kehana chahta ho kyonki unhone mujhe wo sab kuch dia jo mai chahta tha mera actor ban ne ka sapna pura kia aaj mei jo ho sab unki wajay se ho.mujhe pta aap sab log bol rhe honge to unke liye kyn nhi jitaa ..mai jita agar mei single hota mujhe pta jine ke liye bahaduri chahiye bt abhi to mai bus apne mummy daddy se maafi mangta ho us har pal ke liye jab mene unka dil dukhaya mai yanha unhe proud feel karne ke liye aayaa tha.or kuch ban kar unke liye kuch krna chahta tha bt meri ik galti shadi ne life change kr di meri .ab jine ki ichaa nhi rhi hai..paiso ko lekar kaam ko lekar har stress jhelaa ja sakta hai bt yeh aurat wala kalesh nhi jhela jata..or mumbai ne mujhe kaam bohat dia is Maya nagari ko bhi thanks karna chahta bt is Maya nagari bollywood me bhi bohat politics hai apka bus umide dekar apka waqt khaa jate hai or baad me project se replace kar dete hai wo bhi sab kuch hone ke bad agreement hone baad yanha log bhi bohat prectical hai no imotion bus dikhawe ki jhooti life me jite hai ..wo waqt hi acha tha jab kache ghr hote the logo me pyaar hota sab apne lagte the aaj kal to sab apne hokar bhi praye lagte ..bheed me akela jina bhi ik kala hai ..kalyug ka dor hai galat karne wale raja hai khush hai .. imandari se acha behaviour krne se yanha log apko chhorta samjhte hai attitude rakhne walo ko salute krte hai alag mamla hai ..bus dil nhi ab jine ka ..plz meri jane ke baad kanchan ko koi kuch na kahe .bus usme gussaa bohat jayada or chikhna chilnaa na samjh hai apni imagination wali life me jiti hai agr waisa na to bawal karti dimag se bimar hai or yeh sab isme se nikal jaye to iski life me sab acha ho jaye or yeh dusro ko khush rakh sake lekin mere sath iski understanding bilkul nahi hai kaan ki kachhi hai koi bhi isko bhadka deta apni isme samjh nhi ki kon si baat sun ni chahiye kon si nhi bus har baat ka to effect mujhe lena padta ..meri saas to bus har baat pr police case dalne ke piche rehti ..mei alg bhi hua Feb me taki thoda space mil jaye taki mind relax ho Kanchan apne sath time bitaye use apni galtio ka aihsas ho mai bhi kaam pr focus kru bt nhi tab bhi sasu maa ne apni kaanuni kitab khol li or mujhe andar karwane ki baat kehne lagi ki meri beti se shadi karke bhag gyaa yaar had hoti hai koi insaan samjhna hi nhi chahta 10sal se kannchn Mumbai me hai mai thodi punjab se laya tha use.. tab bolti hai mai 10 sal se uske sath rehti thi or haan apni baato se paltana or jhhoot bolna koi inse sikhe .inki beti bhi jhoot bolti bato se palat jati hai ab jhote insan ko bhala kon sach sabit kar sakta..mere past ke liye ladti hai bt apne x ke sath aj tak touch me hai bus wohi baat hai naa khud ki kamia nhi dikhai deti agr baat bhi karti mujhe koi problem nhi hai bcz life hai aapko jiske sath acha feel hota hai ap baat kroge obviously bt mujhe roj mt mere past ke liye tount maro kalesh kro jo cheaper hi close hai jinka koi vazud nhi uske liye ladai bhala kanha ki samjhdari hai . actually kanchan ki story telling me mai villen ho yeh mere baare me bohat bura sochti hai or apni frds sabko aise batati hai mere bare me jaise mai insan nhi koi rakshash yaa bhoot ho.chalo anyway sasu ma dhamkio se mei fir kanchan ke pas a gya wohi narak life wohi kalesh wo tount marna wo jis bat pr 1000 baar lad chuki hai wohi repeat telecast roj chalu. yeh baat bhi sach hai sawar narak hota hai bt shadi ke bad se shuru hota or yeh shadi 2019 me isne apni zid or marne ki dhamkia de kr ki fasi pr latad rhi thi mujhe bhi Tara's aayaa ki bechari ka koi nhi tab mujhe yeh nhi pta tha mere tars kia hua mujhe itna bhari padega yeh roj mujhe troma degi meri kanhi koi value rakhti nhi na importance deti mera kia hua kabhi count hi nhi krti...yeh sawarg ya narak shadi ke baad hi wo feeling aati hai lekin me to 2 saal se narak hi bhog rha ho ab nhi or sehan hota jaane anjane me agar kisi ka dil dukhaya ho to hath jodkar maaf ,khush rhiye or dusro ko bhi rakhiye jaisi life khud jeena chahte ho dusro ko bhi do ..kisi ko kaid me rakhkar zid se pyar hasil nhi kia ja sakta pyar se pyaar hasil kia ja sakta hai .jo lait shadi hone se yaa naa hone se akele rehne se log nhi marte aisa nhi suna bt galat shadi hone se kafi logo marte dekha hai mene

Yeh me bohat pehle kar leta suicide bt mene apne aap ko time dia ki chije thik hogi har waqt motivate kia bt roja same kalesh hote hai is chakarview me fas chuka ho nikale kaa koi rasta nhi iske ilawa ..ab mujhe yeh step khushi khushi lena hoga yanha is life me bohat narak mil rha shayed yanha se jane ke baad ki life kaisi hogi mujhe pataa nhi bt mujhe itna ptaa hai ki mai wo face lunga ik request hai mere jane ke baad Kanchan ko kuch mat bolna bus uska dimag ka ilaaz jarur karwa dena (sic)

Mumbai Police has lodged a case into the matter and probe is underway.

(If you are having suicidal thoughts, or are worried about a friend or need emotional support, someone is always there to listen. Call AASRA's 24x7 Helpline: +91-9820466726 for assistance.)

(With PTI inputs)