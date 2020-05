These trains will run from June 1, online booking starts today: Here is the full list

By Online Desk

For the first time, the Indian railways were halted for over 50 days due to the ongoing coronavirus pandemic. This caused trouble to many migrants stuck in different cities who wanted to get back home during the nationwide COVID-19 lockdown.



On Wednesday, Railway Minister Piyush Goyal tweeted that 'Indian Railways will run 200 non-AC trains daily as per the time table from June 1.' Online booking for these trains started from 10.00 am on May 21. Though some conditions apply to book tickets, the move has brought slight relief for some.



The Railways has also been running Shramik special trains since May 1 ferrying over 2 lakh stranded Indians each day.



In a statement, the railway ministry said, 'All passengers must download and use the Aarogya Setu application and passengers are advised to travel light'.



Here is the full list of trains that will be running from June 1:

1. 01016/15 Gorakhpur Lokmanyatilak (T) Kushinagar Express

2. 01019/20 Mumbai CST Bhubaneswar Konarka Express

3. 01061/62 Lokmanyatilak (T) Darbhanga Darbhanga Express

4. 01071/72 Lokmanyatilak (T) Varanasi Kamayani Express

5. 01093/94 Mumbai CST Varanasi Mahanagri Express

6. 01139/40 Mumbai CST Gadag Express

7. 01301/02 Mumbai CST Ksr Bengaluru Udyan Express

8. 02156/55 H. Nizamuddin Habibganj Bhopal Express

9. 02230/29 New Delhi Lucknow Jn Lucknow Mail

10. 02296/95 Danapur Ksr Bengaluru Sanghmitra Express

11. 02377/78 Sealdah New Alipurduar Padatik Express

12. 02392/91 New Delhi Rajgir Shramjevi Express

13. 02394/93 New Delhi Rajendra Nagar Sampoorn Kranti Express

14. 02418/17 New Delhi Prayagraj Pragraj Express

15. 02420/19 New Delhi Lucknow Gomti Express

16. 02407/08 ASR NJP Karambhumi Express

17. 02357/58 Amritsar Kolkata express

18. 02452/51 New Delhi Kanpur Shram Shakti Express

19. 02463/64 Jodhpur Delhi S Rohilla Samprak Kranti

20. 02477/78 Jaipur Jodhpur express

21. 02479/80 Bandra (T) Jodhpur Suryanagri Express

22. 02533/34 Lucknow Jn Mumbai CST Pushpak Express

23. 02555/56 Hisar Gorakhpur Gorakhdham Express

24. 02560/59 New Delhi Manduadih Shivganga Express

25. 02618/17 H. Nizamuddin Ernakulam Mangla Express

26. 04009/10 Anand Vihar Bapudham Motihari Champaran Satyagrah Express

27. 02629/30 New Delhi Yesvantpur KarnatakaSamprak Kranti Express

28. 02701/02 Mumbai CST Hyderabad Husain Sagar Express

29. 02703/04 Howrah Secunderabad Falaknuma Express

30. 02715/16 H. S. Nanded Amritsar Sachkhand Express

31. 02724/23 New Delhi Hyderabad Telangana Express

32. 02792/91 Danapur Secunderabad Express

33. 02801/02 Puri New Delhi Purushottam Express

34. 02810/09 Howrah Mumbai CST HWH-Mumbai Mail

35. 02833/34 Ahmedabad Howrah Express

36. 02904/03 Amritsar Mumbai Central Golden Temple Mail

37. 02916/15 Delhi Ahmedabad Ashram Express

38. 02926/25 Amritsar Bandra (T) Paschim Express

39. 02933/34 Mumbai Central Ahmedabad Karnavati Express

40. 02963/64 H. Nizamuddin Udaipur City Mewar Express

41. 08183/84 Tatanagar Danapur Express

42. 05484/83 Delhi Alipurduar Mahananda Express

43. 06345/46 Mumbai (LTT) Thiruvananthapuram Central Netrvati Express

44. 02805/06 Vishakapatnam New Delhi AP Express

45. 02182/81 H. Nizamuddin Jabalpur Express

46. 02418/17 New Delhi Varanasi Mahamana Express

47. 02955/56 Mumbai Central Jaipur Express

48. 07201/02 Guntur Secunderabad Golconda Express

49. 02793/94 Tirupati Nizamabad Rayalseema Express

50. 09165/66 Ahmedabad Darbhanga Sabarmati Express

51. 09167/68 Ahmedabad Varanasi Sabarmati Express

52. 09045/46 Surat Chhapra Tapti Ganga Express

53. 03201/02 Patna Lokmanyatilak (T) Express

54. 02553/54 Saharsa New Delhi Vaishali Express

55. 02307/08 Howrah Jodhpur/Bikaner Express

56. 02381/82 Howrah New Delhi Poorva Express

57. 02303/04 Howrah New Delhi Poorva Express

58. 02141/42 Lokmanyatilak (T) Patliputra Express

59. 02557/58 Muzaffarpur Anand Vihar Sapt Kranti Express

60. 05273/74 Raxaul Anand Vihar Satyagrah Express

61. 02419/20 Anand Vihar Ghazipur Suhaildev Express

62. 02433/34 Anand Vihar Ghazipur Express

63. 09041/42 Bandra (T) Ghazipur Express

64. 04673/74 Amritsar Jaynagar Shaheed Express

65. 04649/50 Amritsar Jaynagar Saryu Yamuna Express

66. 02541/42 Gorakhpur Lokmanyatilak (T) Express

67. 05955/56 Dibrugarh Delhi Brahmputra Mail

68. 02149/50 Pune Danapur Express

69. 02947/48 Ahmedabad Patna Azimabad Express

70. 05645/46 Lokmanyatilak (T) Guwahati Express

71. 02727/28 Hyderabad Visakhapatnam Godavari Express

72. 09083/84 Ahmedabad Muzaffarpur Via Surat

73. 09089/90 Ahmedabad Gorakhpur Via Surat

74. 02245/12246 Howrah (1050) Yasvantpur (1600) Duronto Express

75. 02201/22202 Sealdah (2000) Puri (0435) Duronto Express

76. 02213/22214 Shalimar (2200) Patna (0640) Duronto Express

77. 02283/12284 Ernakulam (2325) Nizamuddin (1940) Duronto Express

78. 02285/12286 Secunderabad (1310) Nizamuddin (1035) Duronto Express

79. 02073/74 Howrah Jn (1325) Bhubaneswar (2020) Jan Shatabdi Express

80. 02023/24 Howrah Jn (1405) Patna Jn (2245) Jan Shatabdi Express

81. 02365/66 Patna (0600) Ranchi (1355) Jan Shatabdi Express

82. 02091/92 Dehradun (1545) Kathgodam (2335) Jan Shatabdi Express

83. 02067/68 Guwahati (0630) Jorhat Town (1320) Jan Shatabdi Express

84. 02053/54 Haridwar (1445) Amritsar (2205) Jan Shatabdi Express

85. 02055/56 New Delhi (1520) Dehradun (2110)) Jan Shatabdi Express

86. 02057/58 New Delhi (1435) Una Himachal (2210) Jan Shatabdi Express

87. 02065/66 Ajmer (0540) Delhi Sarai Rohilla (1135) Jan Shatabdi Express

88. 02069/70 Raigarh (0620) Gondia (1325) Jan Shatabdi Express

89. 02021/22 Howrah (0620) Barbil (1305) Jan Shatabdi Express

90. 02075/76 Calicut (1345) Trivandrum (2135) Jan Shatabdi Express

91. 02081/82 Kannur (0450) Trivandrum (1425) Jan Shatabdi Express

92. 02079/80 Bengaluru (0600) Hubli (1345) Jan Shatabdi Express

93. 02089/90 Yashwantpur (1730) Shivamoga Town (2155) Jan Shatabdi Express

94. 02059/60 Kota (0555) Nizamuddin (1230) Jan Shatabdi Express

95. 02061/62 Habibganj (1740) Jabalpur (2255) Jan Shatabdi Express

96. 09037/38 Bandra(T) Gorakhpur Avadh Express

97. 09039/40 Bandra(T) Muzaffarpur Avadh Express

98. 02565/66 Darbhanga New Delhi Bihar Sampark Kranti

99. 02917/18 Ahmedabad Nizamuddin Gujarat Sampark Kranti

100. 02779/80 Vasco da Gama Nizamuddin Goa Express

