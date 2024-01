SS Rajan T20: Subash shines for Theni

CHENNAI: Subash Nandha smashed 93 runs to help Theni beat Thiruvarur by 130 runs in the TNCA SS Rajan T20 Trophy match. Batting first, Theni posted 218/5, thanks to Subash and Sudhan Sanjeevi Kandan (43). In reply, Thiruvarur can only manage 88 in 17 overs as Thiyagu (4/19) and Muthumaran (3/25) shared seven wickets between them.

Brief scores: Kanyakumari 115/9 in 20 ovs (R Paul Johnson 4/26) lost to Thiruvallur 116/5 in 18.4 ovs (M Vijay Kumar 40 n.o); Kancheepuram 166/5 in 20 ovs (J Jeevanandham 44 n.o) lost to Thanjavur 170/4 in 19.4 ovs (K Vishal 34, T Shakthi Eshwar 72 n.o); Dindigul 156/7 in 20 ovs (K Aashiq 78 n.o, Joy Gupta 4/27) bt Tirupur 153/8 in 20 overs (SJ Arunkumar 50); Dharmapuri 120/9 in 20 ovs (S Vijayakumar 31, AL Mahendran 3/26) lost to Pudukottai 121/6 in 19 ovs (B Amal 39 n.o); Cuddalore 194/5 in 20 ovs (GK Saaigowtham 43, V Hariharan 46) bt Tenkasi 91 in 11.5 ovs (R Naresh 40, S Jagannath 4/12); Nilgiris 119/8 in 20 ovs (Armaan Mathews 49) lost to Krishnagiri 120/1 in 17.1 ovs (JS Rakshith Sai Krishna 53 n.o); Ranipet 168/8 in 20 ovs (ME Tamizh Dhileepan 44) bt Ramanathapuram 128/7 in 20 ovs (N Muneeswaran 37, ME Yazh Arun Mozhi 3/25); Madurai 158/4 in 20 ovs (B Prasanth 56) bt Kallakurichi 61 in 14.4 ovs (J Rohan 3/12, VP Akki Sharavanth 3/21); Erode 68 in 16.3 ovs lost to Villupuram 72/4 in 15 ovs (K Yuvaraj 30 n.o, GS Dhayanithi 3/16); Tirunelveli 137/9 in 20 ovs (Vijay Gopinath 33, SJ Abu Sajith 3/14) bt Tiruchirapalli 123/9 in 20 ovs (NS Harish 44, Sriram Santhosh 4/14); Tiruvannamalai 145/5 in 20 ovs (S Krishna Kumar 43) bt Nagapattinam 112/9 in 20 ovs (R Aravindthan 41, S Klinton 3/13); Namakkal 117 in 20 ovs (S Dinesh Kumar 3/11) lost to Coimbatore 120/2 in 13.5 ovs (N Mohammed Ashik 45); Theni 218/5 in 20 ovs (Subash Nadha 93, Sudhan Sanjeevi kandan 43) bt Thiruvarur 88 in 17 ovs (Thiyagu 4/19, Muthumaran 3/25); Ariyalur 134 in 18.4 ovs (M Raja Rajan 73, N Manikandan 3/25, K Matheswaran 3/25) lost to Mayiladuthurai 137/4 in 15.1 ovs; Karur 116/9 in 20 ovs (Prabhakaran 42, U Mukilesh 4/17) lost to Chengalpattu 117/5 in 17.3 ovs; Theni 131/8 in 20 ovs (M Dharmendra 38, P Thamaraiselvan 3/30) lost to Perambalur 134/3 in 15.5 ovs (R Ram Kumar 77).