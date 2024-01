SS Rajan Inter Districts T20 tournament: Cuddalore and Sivagangai win

CHENNAI: R. Jai Ganesh Kumar’s unbeaten 121 helped Cuddalore beat Nilgiris at Krishnagiri, while A Balaji’s 5/22 helped Sivagangai defend 138 against Kancheepuram in the SS Rajan Inter Districts T20 tournament.

Select scores: At Thiruvallur: Sivagangai 138/7 in 20 ovs (M R Sudarshan 46) bt Kancheepuram 126 in 12.3 ovs ( Pranav Kumar 47; A Balaji (RLS) 5/22); Thanjavur SS Rajan 162/8 in 20 ovs ( AVR Rathnam 82) bt Kanyakumari 151/9 in 20 ovs (T Saran 43). At Dindigul: Pudukkottai 90/9 in 20 ovs (S. Suriyaprakash 4 / 8) lost to Tirupur 91/2 in 7.4 ovs; Dharmapuri 74/9 in 20 ovrs (E. Tamizharasan 5 /16) lost to Vellore 76/1 in 5.1 ovs (K. Rajkumar 67). At Krishnagiri: Cuddalore 228/2 in 20 ovs (R. Jai Ganesh Kumar 121 n.o, S. Devakumar 92) bt Nilgiris 152/8 in 20 ovs (V. Hariharan 3/28); Tenkasi 122/6 in 20 ovs (S. Manoj Raj 45) lost to Thoothukudi 123/5 in 17 ovs.