T20 World Cup 2026: Zimbabwe opt to field against Oman

Zimbabwe skipper Sikandar Raza won the toss and opted to field against Oman in their Group B T20 World Cup match at Colombo on Monday.
COLOMBO: Zimbabwe skipper Sikandar Raza won the toss and opted to field against Oman in their Group B T20 World Cup match here on Monday.

Teams: Zimbabwe: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani, Dion Myers, Brendan Taylor (wk), Sikandar Raza (capt), Ryan Burl, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Wellington Masakadza, Richard Ngarava, Blessing Muzarabani

Oman: Jatinder Singh (capt), Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Jiten Ramanandi, Vinayak Shukla (wk), Sufyan Mehmood, Nadeem Khan, Shah Faisal, Shakeel Ahmed.

