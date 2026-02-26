T20 World Cup: Sanju, Axar in as India asked to bat by Zimbabwe in crunch game

Zimbabwe have won the toss and asked India to bat in a crunch game at the MA Chidambaram Stadium in Chennai on Thursday.
Axar Patel returns to the playing XI in place of Washington Sundar, while Sanju Samson also makes a comeback replacing Rinku Singh.
Skipper Suryakumar Yadav was unfazed after losing the toss, saying he would have batted first anyway.
Suryakumar also said that Samson will keep wickets instead of Ishan Kishan.
The teams:
India (Playing XI): Sanju Samson (wk), Abhishek Sharma, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav (captain), Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Arshdeep Singh, Varun Chakaravarthy, Jasprit Bumrah
Zimbabwe (Playing XI): Tadiwanashe Marumani (wk), Brian Bennett, Dion Myers, Ryan Burl, Sikandar Raza (captain), Tony Munyonga, Tashinga Musekiwa, Brad Evans, Tinotenda Maposa, Blessing Muzarabani, Richard Ngarava