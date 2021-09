A transfer window like no other: Best signings in European leagues include Messi and Ronaldo

By AFP

PARIS: The major moves this summer in Europe's leading leagues ahead of the transfer window closing on Tuesday (most fees are reported figures as clubs rarely make figures public):

ENGLAND

Jack Grealish - Aston Villa to Manchester City - £100 million ($138m, 116.7m euros)

Romelu Lukaku - Inter Milan/ITA to Chelsea - £97.5 million

Jadon Sancho - Borussia Dortmund/GER to Manchester United - £73 million

Ben White - Brighton to Arsenal - £50 million

Cristian Romero - Atalanta/ITA to Tottenham £42 million

Raphael Varane - Real Madrid/ESP to Manchester United - £36 million

Ibrahima Konate - RB Leipzig/GER to Liverpool - £36 million

Emiliano Buendia - Norwich to Aston Villa - £35 million

Martin Odegaard - Real Madrid/ESP to Arsenal - £34 million

Cristiano Ronaldo - Juventus/ITA to Manchester United - £13 million

SPAIN

Rodrigo de Paul - Udinese/ITA to Atletico Madrid - 35 million euros (£30m, $41.3m)

Eduardo Camavinga - Rennes/FRA to Real Madrid - 31 million euros

Matheus Cunha - Hertha Berlin/GER to Atletico Madrid - 30 million euros

Arnaut Danjuma - Bournemouth/ENG to Villarreal - 25 million euros

Rafa Mir - Wolverhampton Wanderers/ENG to Sevilla - 16 million euros

Boulaye Dia - Reims/FRA to Villarreal - 12 million euros

David Alaba - Bayern Munich/GER to Real Madrid - free

Memphis Depay - Lyon/FRA to Barcelona - free

Sergio Aguero - Manchester City/ENG to Barcelona - free

Eric Garcia - Manchester City/ENG to Barcelona - free

GERMANY

Dayot Upamecano - RB Leipzig to Bayern Munich - 42.5 million euros (£36.5m, $50.2m)

Donyell Malen - PSV Eindhoven/NED to Borussia Dortmund - 30 million euros

Andre Silva - Eintracht Frankfurt to RB Leipzig - 23 million euros

Odilon Kossounou - Club Brugge/BEL to Bayer Leverkusen - 23 million euros

Josko Gvardiol - Dinamo Zagreb/CRO to RB Leipzig - 18.8 million euros

Angelino - Manchester City/ENG to RB Leipzig - 18 million euros

Marcel Sabitzer - RB Leipzig to Bayern Munich - 15 million euros

Mohamed Simakan - Strasbourg/FRA to RB Leipzig - 15 million euros

Gregor Kobel - VfB Stuttgart to Borussia Dortmund - 15 million euros

Benjamin Henrichs - Monaco/FRA to RB Leipzig - 15 million euros

Ilaix Moriba - Barcelona/ESP to RB Leipzig - 15 million euros

ITALY

Tammy Abraham – Chelsea/ENG to Roma – 40 million euros (£34.3m, $47.2m)

Manuel Locatelli - Sassuolo to Juventus - 37.5 million euros (initially on loan for two years with obligation to buy)

Joaquin Correa – Lazio to Inter Milan – 30 million euros

Fikayo Tomori – Chelsea/ENG to AC Milan – 29 million euros

Moise Kean – Everton/ENG to Juventus – 35 million euros (seven million euros for two-year loan plus agreement to buy for 28 million euros)

Nicolas Gonzalez – Stuttgart/GER to Fiorentina – 23 million euros

Juan Musso – Udinese to Atalanta – 20 million euros

Matteo Politano – Inter Milan to Napoli – 19 million euros

Eldor Shomurodov – Genoa to Roma – 17.5 million euros

Hamed Junior Traore – Empoli to Sassuolo – 16 million euros

FRANCE

Achraf Hakimi - Inter Milan/ITA to Paris Saint-Germain - 60 million euros (£51.5m, $70.9m)

Gerson - Flamengo/BRA to Marseille - 20 million euros

Loic Bade - Lens to Rennes - 20 million euros

Myron Boadu - AZ Alkmaar/NED to Monaco - 17 million euros

Kamaldeen Sulemana - Nordsjaelland/DEN to Rennes - 15 million euros

Baptiste Santamaria - Freiburg/GER to Rennes - 14 million euros

Lionel Messi - Barcelona/ESP to Paris Saint-Germain - free

Gianluigi Donnarumma - AC Milan/ITA to Paris Saint-Germain - free

Georginio Wijnaldum - Liverpool/ENG to Paris Saint-Germain - free

Sergio Ramos - Real Madrid/ESP to Paris Saint-Germain - free