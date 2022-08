Paddler Nandhini storms into quarterfinals of TN table tennis tournament

By Express News Service

CHENNAI: BR Nandhini of MVM beat Y Shri Harshini of SSHI 11-4, 11-8, 11-5 in the girls' Under-15 pre-quarterfinals of the Tamil Nadu Table Tennis Association 3rd state ranking table tennis tournament held at ICF indoor stadium on Friday.

Results: Pre-quarterfinals (U-15): Boys: Nikkhil Menon (MST) bt S Aatish (SSHI) 11-5, 11-4, 11-5; D Srivathsav (RTTHPC) bt RP Srikrishna (SSHI) 11-9, 11-7, 11-5; Vishruth Ramakrishnan (MST) bt SS Sringesh (ITTC) 11-6, 11-2, 11-6; G Nithish (SSHI) bt S Surya (MVM) 11-4, 7-11, 11-7, 11-7; K Umesh (RTTHPC) bt Vaaibhav Hariharan (SSHI) 11-2, 11-4, 12-10; V Guru Sanjith (MST) bt P Nithin (VinWin) 11-9, 11-6, 8-11, 11-7; V Tejasram (Jawahar) bt M Arun Karthik (MST) 11-9, 11-4, 11-5; Pranav Janakiraman (SSHI) bt Seshaanth Ramasamy (RTTHPC) 10-12, 11-8, 11-8, 11-5. Girls: N Sharvani (MC) bt Sailakshmi (GMDTTA) 11-3, 11-3, 11-7; SD Mahathi (ITTC) bt S Samyutha (Paddlerz) 11-9,11-5, 11-8; MR Pooja (MVM) bt AS Kaniha (Coronation) 10-12, 11-9, 11-9, 11-6; A Aarudhra (CBETTF) bt P Deeksha (Erode) 11-9, 11-4, 11-9; A Aashini (Coronation) bt S Vilashini (SSHI) 11-8, 11-5, 11-9; SS Mayashri (MST) bt J Sudeshna (CBETTF) 8-11, 11-2, 11-7, 11-9; N Kaviya (VinWin) bt Dharini S (Erode) 11-5, 11-4, 11-6; BR Nandhini (MVM) bt Y Shri Harshini (SSHI) 11-4, 11-8, 11-5.

Gowri Sankar shines

All-round display by J Gowri Sankar (30; 4/22) helped Salem to beat Vellore by 28 runs in the quarterfinals of the TNCA inter-districts T20 tournament for SS Rajan trophy.

Brief scores (Quarterfinals): Coimbatore 167/7 in 20 ovs (N Mohammed Ashik 51, P Sugendhiran 37) bt Perambalur 138/9 in 20 ovs (N Niranjan 32, R Ramkumar 57); Thiruvallur 157/7 in 20 ovs (Sudhan Sanjeevi Kandepan 43, R Ram Aravindh 37) bt Erode 154/6 in 20 ovs (C Arivalagan 60); Salem 165/4 in 20 ovs (J Gowri Sankar 30, G Sujith 81, M Silambarasan 3/22) bt Vellore 137 in 19.3 ovs (S Ajith Kumar 47, J Gowri Sankar 4/22); Tiruchirapalli 152/7 in 20 ovs (M Thamarai Selvan 59, C Sarath Kumar 37 n.o., M Mohammed 3/24) tied with Dindigul 152/4 in 20 ovs (K Aashiq 30, M Mohammed 38, V Hanoosh Vijayan 3/27). (Dindigul won in super over).

Rohan stars for Madurai

Riding on J Rohan 6 for 36, Madurai defeated Ramanathapuram by seven wickets in the TNCA inter-districts Under-19 tournament.

Brief scores: Tirupur 271/1 in 50 ovs (G Navin 47, KT A Madhava Prasad 110 n.o, SJ Arun Kumar 100 n.o.) bt Kanyakumari 157 in 36.4 ovs (S Rohan 72, SP Ragul Rithick 4/34, N Abishek 3/16); Kancheepuram 100 in 37 ovs (AK Rajagopalan 49, R Kirubakar 5/29) lost to Coimbatore 101/2 in 18 ovs (Harjith Saravanankumar 46 n.o, R Kishore 43 n.o); Thoothukudi 274/9 in 50 ovs (YS Shaik Mohamed 44, V Rajesh 66, M Vairam Sarath Kumar 69, J Jai Simha 4/56) bt Thiruvannamalai 202/9 in 50 ovs (J Jai Simha 70, J Jai Surya 45); Vellore 282/8 in 50 ovs (E Tamizharasan 50, C Kesavan 104, N Mani Bharathi 3/36) bt Dharmapuri 115 in 28.3 ovs (P Siva Dhanush 45, E Yashwanth 3/34); Ramanathapuram 100 in 33 overs (J Rohan 6/36) lost to Madurai 101/3 in 15.4 ovs (S Siva Dev 49); Chengalpattu 232 in 47.5 ovs (Aryan Sanjay Thakre 62, S Sri Hari 34) bt Namakkal 119 in 37.2 ovs (S Sachin 3/33); Tirunelveli 231/9 in 50 ovs (M Manoj Ralan 42, RK Jayant 50, Vella Pandi 58 n.o, R Ram Prasath 32, M Niruban Kumar 5/41) bt Villupuram 170 in 47.2 ovs (S Soumdeep Aravind Manna 33, M Niruban Kumar 54, M Manoj Ralan 3/23).

