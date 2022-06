Jishnu Balaji enters semi-finals of Tamizhaga Table Tennis Association tournament

By Express News Service

CHENNAI: Jishnu Balaji of ELLIS (Madurai) defeated A Achinth of ITTC 12-10, 8-11, 11-8, 8-11,11-4 in the boys Under-13 quarterfinals of the Tamizhaga Table Tennis Association 1st state ranking tournament in memory of D Vishwa organised by Rams table tennis club here on Saturday.

Results: Quarterfinals: Boys: U-13: Jishnu Balaji (ELLIS-MDU) bt A Achinth (ITTC) 12-10, 8-11, 11-8, 8-11,11-4; M Mohammed (Achievers) bt H Srivanth (SPTTC) 11-9, 11-0, 11-8; Siva Karthik (Neyveli) bt R Sarvajith (DBAA) 11-7, 11-9, 15-13; Tanmay Raghavan (Achievers) bt K Sathyanarayanan (Theni) 11-4, 11-7, 11-9. U-15: PB Abhinandh (Achievers) bt Abhinav (Theni) 11-6, 11-8, 11-3; K Sathyanarayanan (Theni) bt Joshnu 7-11,11-8,11-4,11-7; Tanmay Raghavan (Achievers) bt Ajay Muthiah (Theni) 11-9,11-5,11-6; S Sriram (Achievers) bt R Sarvajith (DBAA) 11-4, 11-4,11-3. U-17: Shashank (Achievers) bt Ajay Muthiah (Theni) 11-7, 12-10, 11-8, 11-5; S Sriram (Achievers) bt Dharun Vijay (Ellis Mdu) 11-4, 11-6, 11-5, 9-11, 11-6; Sanjay Madhavan (Ellis Mdu) bt Siddarth Raja (Theni) 9-11, 11-6, 11-8,11-9, 5-11, 6-11,11-5. U-19: PB Abhinandh (Achievers) bt AP Roopan Santhosh (KTTC) 11-8, 11-9, 11-9, 11-9; K Karthikeyan (Loyola) bt Sanjay Madhavan (Ellis Mdu) 12-10, 11-7, 8-11, 9-11, 11-3, 11-3; S Sriram (Achievers) bt J Sanjai (KTTC) 12-10, 11-5, 11-4, 11-5; J Srisai (KTTC) bt Niranjan (Dindigul) 11-7, 11-3, 11-7, 11-7.

Girls: U-13: M Ananya (Achievers) bt Fahima Suffrin (SPTTC) 11-5, 11-8, 11-6; Richitha Devi (Dindigul) bt Bavithra (Neyveli) 11-6, 11-6, 11-2; R Mercy (SPTTC) bt Diksha Harish (Achievers) 11-8, 11-2, 11-6; SS Bhuvanitha (SDAT-MDU) bt M Sadhana (Achievers) 11-7, 11-6, 11-7. U-15: M Ananya (Achievers) bt Sivathmika (ELLIS-MDU) 11-3, 11-2, 11-6; KG Aradhana (SDAT-MDU) bt Donniya (SDAT-MDU) 11-6, 5-11, 11-7, 11-8; SS Bhuvanitha (SDAT-MDU) bt J Varsha (SDAT-MDU) 11-5, 12-10, 12-10; Yogashri (Dindigul) bt H Yavanika (SPTTC) 10-12, 8-11, 16-14, 11-8, 11-4. U-19: B Kavyashree (Jawahar) bt Donnya (SDAT-MDU) 11-4, 11-5, 11-4, 11-4; SS Bhuvanitha (SDAT-MDU) bt V Darshini (KTTC) 5-11, 11-5, 11-2, 11-5, 11-5; VS Nehal (SDAT-MDU) bt MRR Preethi (Achievers) 12-10, 9-11, 11-9, 9-11, 13-11,11-6; NBS Tanuja (KTTC) bt Shriya Anand 11-7, 5-11, 11-7, 11-9, 11-6.