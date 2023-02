India blank Japan in Asian junior squash meet

By Express News Service

CHENNAI: India blanked Japan 3-0 in the third round of the junior men’s event at the HCL-SRFI 21st Asian junior team championship held at the Indian Squash Academy, Chennai. Pakistan too had a great outing when they blanked South Korea 3-0.

Results

Men: Pakistan bt Korea 3-0 (Muhammad Ashab Irfan bt Taekyung Jung 11-5, 11-3, 11-4; Muhammad Hamza Khan bt Kun Kim 12-10, 7-11, 11-8, 9-11, 11-6; Noor Zaman bt Seojin Oh 6-11, 11-6, 11-6, 11-7). India bt Japan 3-0 (Shaurya Bawa bt Kosei Toki 11-4, 11-5, 11-5; Paarth Ambani bt Renshi Makino 11-2, 11-5, 11-4; Krishna Mishra bt Yujin Ikeda 15-13, 11-6, 11-7). Singapore bt Chinese Taipei 3-0 (Mark Lee Hong Yi bt Li Zong-Han 11-4, 11-0, 11-1; Benjamin Koh Kai Foo bt Pan Hong-Rui 11-4, 11-2, 11-9; Ethan Chua Jie Fan bt Pan Yi-An 11-6, 11-6, 11-6).

Women: Malaysia bt Japan Women 3-0 (Doyce Lee Ye San bt Mahiro Nishio 11-5, 11-8, 9-11, 11-6; Yasshmita Jadishkumar bt Kurumi Takahashi 11-7, 11-2, 11-3; Aira Binti Azman bt Akari Midorikawa 11-6, 11-4, 11-3). Hong Kong, China bt India 2-1(Leung Ka Huen bt Yuvna Gupta 8-11, 11-7, 9-11, 11-4, 11-8; Tse Yee Lam Toby bt Pooja Arthi R 11-8, 13-11, 11-5; Wai Sze Wing lost to Anahat Singh 5-11, 8-11, 2-11). Singapore bt Sri Lanka 2-1 (Ong Zhe Sim bt Ranliya Wood 11-4, 11-4, 9-11, 11-7; Au Yeong Wai Iynn bt Anargi Perera 11-8, 11-6, 14-16, 11-4; Lee Zi Fang lost to Chanithma Sinaly 3-11, 9-11, 8-11).

