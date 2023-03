Ishaan Sudharshai of Tamil Nadu upsets top seed Rishikesh to emerge champ

By Express News Service

CHENNAI: Third seed Ishaan Sudharshai of Tamil Nadu defeated top seed Rishikesh Mane of Maharashtra 6-0, 6-3 in the boys’ singles final of the YMCA- TNTA-AITA Super Series Under-12 tennis meet. Results: (all finals): Singles: Boys: Ishaan Sudharshai (TN) bt Rishikesh Mane (MH) 6-0, 6-3. Girls: Vasundra Balajee (TN) bt Srishti Kiran (KA) 6-3, 6-2. Doubles: Boys: Rishikesh Mane (MH)/Puneeth M (KA) bt Ronnie Vijay Kumar (TN) /Ishaan Sudharshai (TN) 6-1, 6-1. Girls: Vasundra Balajee (TN)/Mithravinda Sathish (TN) bt Tanusshri S (TN)/Bhavna Devi (TN) 6-0, 6-2.

Harish cracks ton

Riding on S Harish’s unbeaten century, National Recreation Club beat ICF Sports Association by 5 wickets in a TNCA Third Division A Zone league match. Brief scores: III Division ‘A’: Sir M Ct M Old Boys Sports Association 193/8 in 50 ovs (G Rajesh 68, R Gowtham 52; A Karthik Sankar 5/51) bt Bharthi Cricket Club 175 in 46.2 ovs (P Singadurai 42; ES Dhenna Dhayalu 4/53).

Southern Railway Sports Association 122 in 33.4 ovs (R Adithya 3/36, Tarun Shivaraj Harish 3/32) lost to Krishnaraj Memorial Club 126/4 in 44.3 ovs (B Anirudh 60 n.o). Reserve Bank Recreation Club 215/8 in 50 ovs (Y Surya 57, T VigneshPathy 36, S Gokul Bharathi 33, Krish Mantri 4/51) bt Sir Theagaraya Recreation Club 162 in 38.4 ovs (K Vikram 55; N Vidul 4/47, Y Surya 3/17, K Kiran Kasshyap 3/54).

Triplicane Sports Club 197/8 in 50 ovs (B Ram Prakash 53 n.o, Pratik Kumar Jain 48) lost to SPIC Recreation Club 199/4 in 44.4 ovs (R Mohammed Saalim 68, P Kannan 66). ICF Sports Association 200/9 in 50 ovs (S Omesh 42, A Ganesh Kumar 31; N Kabilan 3/66) lost to National Recreation Club 204/5 in 44.1 ovs (S Harish 110 n.o, T Kapil 44; A Ganesh Kumar 3/52). Jubilee Cricket Club 168 in 45 ovs (V Sorna Kaleeswaran 5/44, P Sakthivel 3/43) lost to Madras Aryan Club 170/4 in 39.1 ovs (C Sathyanarayanan 78 n.o).

Guru Nanak win

Guru Nanak College beat Dr Ambedkar College of Arts and Science 25-20, 26-24 in the final of the inter-collegiate volleyball meet at Guru Fest organised by Guru Nank College.

