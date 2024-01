Khelo India Youth Games: Swimmer Palak perfects her national record

CHENNAI: Palak Joshi, swimmer from Maharashtra, broke her national record in the 200m backstroke event to win the gold medal at the Khelo India Youth Games on Tuesday.

Joshi, who had set her national record of 2:18.90s in the National Aquatics championships in Hyderabad last year, finished at 2:18.59 to finish at the top of the podium. Telangana swimmer Sri Nithya Sagi came second with 2:25.83s followed by Karnataka’s Naisha (2:25.83s). Meanwhile, Tamil Nadu lifter RP Keerthana won golf in the 81kg, breaking snatch and overall national youth records. She lifted a total of 188kg — 85kg snatch and 103kg in clean and jerk — followed by her statemate Oviya K (184kg), and UP’s Santushti Choudhary (162kg). After the penultimate day of the event, Maharashtra is at the top of the table with 149 medals — 53 gold. Select results: Archery: Girls: Recurve: 1. Avani (Har); 2. Sharvari Shende (Mah); 3. Jannat (Har); Compound: 1. Aditi Gopichand Swami (Mah); 2. Tejal Salve (Mah); 3. Kumud Saini (Del) Boys: Recurve: 1. Shubham Kumar (Bih); 2. Laishram Nelson (Man); 3. Atharva Sharma (Raj); Compound: 1. Sukhmandeep Singh (Pun); 2. Harsh Kumar (Chd); 3. Mihir Apar (Mah); Mixed team recurve: 1. Pruthviraj Ghadge/Sharvari Shende (Mah); 2. Agastay Singh/Avani (Har), 3. Atharva Sharma/Pranjal Tholiya (Raj); Mixed team compound: 1. Manav Jadhao/Aditi Swami (Mah); 2. Pendyala Trinath Chowdary/Kengam Saranya (AP); 3. Aryan Yadav/Kumud Saini (Del); Badminton: Girls: Singles: Gold: T Surya Charishma (AP) bt Aesha Gandhi (Guj) 21-14, 21-14; Bronze: Rujula Ramu; Doubles: Gold: Taarini Suri/Shravani Walekar (Mah) bt Pragati Parida/Vishakha Toppo (Odi) 21-13, 20-22, 21-16; 3. Gayatri Rawat/Mansa Rawat (Utr); Boys: Singles: Gold: Laksh Chengappa MA (Kar) bt Ansh Negi (Utr) 21-17, 21-13; Bronze: R Mithesh (TN); Doubles: Gold: GP Vinayakram/Swastik M (TN) bt Bhavya Chabra/Param Choudhary (Del) 21-18, 21-18; Bronze: Bhargav Ram Arigala/Viswa Tej Gobburu (AP); Football: Girls: Gold: Manipur bt West Bengal 0-0 (8-7); Kho Kho: Girls: Gold: Maharashtra bt Odisha 33-24; Bronze: Gujarat, Delhi; Boys: Gold: Maharashtra bt Delhi (40-10); Bronze: Gujarat, Karnataka; Shooting: Mixed team: Yuvek Battula/Venkat Lakku (Tel) 39+8; Vanshika Tiwari/Udyaman Rathore (MP) 39+6; Zorawar Bedi/Risham Guron (Pun); Swimming: Girls: 200m medley: Shreenithi Natesan (TN) 2:26.78s; Saanvi Deshwal (Mah) 2:27.64s; Subhranshini Priyadarshini (Asm) 2:31.60s; 200m backstroke: Palak Joshi (Mah) 2:18.59s; Sri Nithya Sagi (Tel) 2:25.83s; Naisha (Kar) 2:25.83s; 4x100m medley: Karnataka 4:32.66s; Maharashtra 4:34.30s; Tamil Nadu 4:41.21s; Boys: 200m medley: Yug Chelani (Raj) 2:10.73s; Siddhanth Singh Jadon (MP) 2:12.29s; Saswata Roy (WB) 2:13.50s; 200m Backstroke: Nithik Nathella (TN) 2:04.60s; Rishabh Das (Mah) 2:05.19s; Akash Mani (Kar) 2:07.25s; 800m Freestyle: Mongam Theerdu Samadev (AP) 8:29.77s; Gotteti Sampath Kumar Yadav (AP) 8:29.86s; Darshan S (Kar) 8:39.89; Tennis: Girls doubles: Gold: Maaya Rajeshwari/Lakshmi Prabha (TN) bt Suhitha Maruri/Sreenidhi Balaji (Kar) 6-2, 6-1; Bronze: Ruma Gaikawari/Asmi Adkar (Mah), Sonal Patil/Aishwarya Dayanand (Mah); Boys doubles: Gold: Pranav & K.Mahalimgam (TN) bt C S Warik & T M Jhadav (Mah) 6-3, 6-1; Weightlifting: Girls: 81kg: RP Keerthana (TN) 188kg; Oviya K (TN) 184kg; Santushti Choudhary (UP) 162kg; 81+kg: Amritha P Suni (Ker) 181kg; Aditi (UP) 173kg; Y Chaitna Kumari (AP) 169kg.