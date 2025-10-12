Basant, Narpat win gold but miss World U20 qualification mark

BHUBANESWAR: Rajasthan's 18-year-old high jumper Basant was among a few athletes who narrowly missed the qualification mark for the World U20 Athletics Championships on the third day of the National Junior Championships at the Kalinga Stadium on Sunday. Competing in the men's U20 category, Basant clinched gold with a best clearance of 2.11m, falling agonisingly short of the 2.12m qualifying mark for the World U20 Championships to be held in Oregon, USA, in 2026. His teammate Narpat Singh also endured a similar fate in the hammer throw, missing the qualifying mark by a slender margin. Singh won gold in the men's U20 event with a throw of 67.45m, just shy of the required 68m.