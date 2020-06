Resumption of intra-state train travel in Andhra Pradesh  

By Express News Service

The State government on Tuesday suggested South Central Railway (SCR) to eliminate some of the existing stoppages for the special train services running through the State. The elimination of stoppages is applicable for trains scheduled to start from originating stations with effect from June 4. Details of the locations where the trains will stop:

Train Nos. 02703/02704 Falaknuma Express Secunderabad - Howrah - Secunderabad Special Train Stoppages in AP - Guntur, Vijayawada, Eluru, Rajahmundry, Visakhapatnam, Vizianagaram & Srikakulam Road

Train No 07202 Golconda Express Secunderabad - Guntur Special Train Stoppages- Vijayawada

Train No. 07201 Golconda Express Guntur - Secunderabad Special Train Stoppages which will continue in AP- Mangalagiri & Vijayawada*

Train Nos. 02793/02794 Rayalaseema Express Tirupati - Nizamabad - Tirupati Special Stoppages -Kadapa, Adoni, Mantralayam Road & Guntakal

Train Nos. 02728/02727 Godavari Exp Hyderabad - Visakhapatnam - Hyderabad Special Train Stoppages -Vijayawada, Eluru, Rajahmundry and Anakapalle

Train Nos. 01019/01020 Konark Exp CSMT Mumbai - Bhubaneswar - CSMT Mumbai Special Train Stoppages -Vijayawada, Eluru, Rajahmundry, Visakhapatnam, Vizianagaram & Srikakulam Road

Train Nos. 01031 /01032 Udyan Express CSMT Mumbai - KSR Bengaluru - CSMT Mumbai Special Train Stoppages - Mantralayam Road, Guntakal & Anantapur

Train No. 02296 Sanghamitra Express Danapur - KSR Bengaluru Special Train Stoppages - Vijayawada, Ongole, Nellore & Kuppam

Train No. 02295 Sanghamitra Express KSR Bengaluru - Danapur Special Train Stoppages which will continue in AP - Vijayawada, Ongole, Nellore & Kuppam

Train Nos. 02805/02806 AP Express Viskahapatnam - New Delhi - Visakhapatnam Special Train Stoppages - Rajahmundry, Eluru & Vijayawada*

Train Nos. 02245/02246 Duronto Express Howrah - Yesvantpur - Howrah Duronto Special Train Stoppages - Vijayawada & Renigunta*

Train Nos. 02691/02692 KSR Bengaluru - Nizamuddin - KSR Bengaluru Karnataka Rajdhani Special Stoppages - Guntakal & Anantapur

Train Nos. 02434 /024333 Nizamuddin - MGR Chennai Central - Nizamuddin Chennai Rajdhani Special Bi-Weekly Stoppages - Vijayawada