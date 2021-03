From 1957 to 2021: Woman leaders in Kerala Assembly - A rundown

By Express News Service

While Kerala has had woman MLAs since the first assembly in 1957, their representation has never crossed 10% in the house. With 13 MLAs, the 10th Assembly (1996-2001) saw the highest woman representation of all time.

1st Assembly (1957-1959)

Members: 6

K O Aysha Bai (CPI)

K R Gowri (CPI)

Rosamma Punnoose (CPI)

Kusumom Joseph (Cong)

Leela Damodara Menon (Cong)

O T Sarada Krishnan (Cong)

2nd Assembly (1960-1964)

Members: 7

Kusumom Joseph (Cong)

Leela Damodara Menon (Cong)

A Nafeesath Beevi (Cong)

O T Sarada Krishnan (Cong)

K R Saraswathy Amma (Cong)

K O Aysha Bai (CPI)

K R Gowri (CPI)

3rd Assembly (1967-1970)

Member: 1, K R Gowri (CPM)

4th Assembly (1970-1977)

Members: 2, K R Gowri (CPM)

Pennamma Jacob (Independent)

5th Assembly (1977-1979)

Member: 1

Bhargavi Thankappan (CPI)

6th Assembly (1980-1982)

Members: 5

Bhargavi Thankappan (CPI)

P Devootty (CPM)

K R Gowri (CPM)

M Kamalam (Cong)

K R Saraswathy Amma (NDP)

7th Assembly (1982-1987)

Members: 5

Bhargavi Thankappan (LDF)

P Devootty (LDF)

K R Gowri (LDF)

M Kamalam (UDF)

Rachel Sunny Panaveli (UDF)

8th Assembly (1987-1991)

Members: 8

Bhargavi Thankappan (LDF)

K R Gowri (LDF)

J Mercykutty Amma (LDF)

Leela Damodara Menon (LDF)

Rosamma Punnoose (LDF)

Nabeesa Ummal (UDF)

M T Padma (UDF)

Rosamma Chacko (UDF)

9th Assembly (1991 - 1996)

Members: 8

Sobhana George (UDF)

Alphonsa John (UDF)

M T Padma (UDF)

Meenakshi Thampan (UDF)

K C Rosakutty (UDF)

Rosamma Chacko (UDF)

K R Gowri (LDF), N K Radha (LDF)

10th Assembly (1996 - 2001)

Members: 13

Bhargavi Thankappan (LDF)

Girija Surendran (LDF)

R Latha Devi (LDF)

Meenakshi Thampan (LDF)

J Mercykutty Amma (LDF)

N K Radha (LDF)

K K Shailaja (LDF)

Suseela Gopalan (LDF)

K R Gowri (UDF)

Radha Raghavan (UDF)

Rosamma Chacko (UDF)

Savithri Lakshmanan (UDF)

Sobhana George (UDF)

11th Assembly (2001-2006)

Members: 9, K R Gowri (UDF)

Elizabeth Mammen Mathai (UDF)

Mercy Ravi (UDF)

Radha Raghavan (UDF)

Sobhana George (UDF)

Malethu Sarala Devi (UDF)

Savithri Lakshmanan (UDF)

Girija Surendran (LDF)

P K Sreemathi (LDF)

12th Assembly (2006-2011)

Members: 7

P Aisha Potty (LDF)

J Arundhathi (LDF)

E S Bijimol (LDF)

K K Lathika (LDF)

K S Saleekha (LDF)

K K Shailaja (LDF)

P K Sreemathi (LDF)

13th Assembly (2011-2016)

Members: 7

Jameela Prakasam (LDF)

Geetha Gopi (LDF)

E S Bijimol (LDF),

P Aisha Potti (LDF)

P K Jayalakshmi (UDF)

K K Lathika (LDF), K S Saleekha (LDF)

14th Assembly (2016-2021)

Members: 9, P Aisha Potty (LDF), Asha C K (LDF)

E S Bijimol (LDF), J Mercykutty Amma (LDF)

Prathibha U (LDF), K K Shailaja (LDF)

Veena George (LDF), Geetha Gopi (LDF) Shanimol Osman (UDF)

K R Gowri had been elected to the assembly 10 times since 1957, the highest for any woman MLA. She was elected in 1957, 60, 67 (lone member), 70, 80, 82, 87, 91, 96 and 2001.

The 3rd and 5th Assembly in 1967 and 1977, respectively, saw just one woman leader getting elected. They were K R Gowri (1967) and Bhargavi Thankappan (1977)