Railway Board announces timing for Ernakulam-Bengaluru Vande Bharat Express train

KASARAGOD: The Railway Board announced the timing for Kerala's third Vande Bharat Express train between Ernakulam and KSR Bengaluru. Railway commuters from the state hailed it as a Kerala Piravi day gift from Railways.
According to a communication from the railway board on October 31, Train No. 26651 KSR Bengaluru - Ernakulam Vande Bharat Express will depart from KSR Bengaluru at 5.10 a.m. and arrive at Ernakulam at 1.50 p.m. Between destinations, the VB will arrive at Krishnarajapuram at 5.23 a.m.and depart at 5.25 a.m., arrive at Salem at 8.13 a.m. and depart at 8.15 a.m., arrive at Erode at 9 a.m. and depart at 9.05 a.m., arrive at Tiruppur at 9.45 a.m. and depart at 9.47 a.m., arrive Coimbatore at 10.33 a.m. and depart at 10.35 a.m., arrive at Palakkad at 11.28 a.m. and depart at 11.30 a.m., arrive at Thrissur at 11.28 a.m. and depart at 11.30 a.m. and reach Ernakulam at 1.50 p.m.
In return direction, Train No. 22652 Ernakulam - KSR Bengaluru VB will leave Ernakulam at 2.20 p.m. and reach KSR Bengaluru at 11 p.m. Between destinations, the train will arrive at Thrissur at 3.17 p.m. and depart at 3.20 p.m., arrive at Palakkad at 4.35 p.m. and depart at 4.37 p.m., arrive at Coimbatore at 5.20 p.m. and depart at 5.23 p.m., arrive at Tiruppur at 6.03 p.m. and depart at 6.05 p.m., arrive at Erode at 6.45 p.m. and depart at 6.50 p.m., arrive at Salem at 7.18 p.m. and depart at 7.20 p.m., arrive at Krishnarajapuram at 10.23 p.m. and depart at 10.25 p.m. to reach KSR Bengaluru at 11 p.m. The train will be maintained at Bengaluru yard, the release said.