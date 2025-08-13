Power cut in parts of Tiruchy tomorrow due to maintenance work

TIRUCHY: Tangendco has announced a power shutdown between 9.45 am and 4 pm in several areas on Thursday in the city, due to maintenance works scheduled to be carried out at the Tennur and Varaganeri sub-stations.

There will be no power supply in all the extension of Thillai Nagar East, and West, Gandhipuram, Annamalai Nagar, Karur Bypass Road, Devar Colony, Tennur Highroad, Anna Nagar East and West, Puthu Mariyamman Temple street, Sasthri Road, Rahmaniya Puram, Seshapuram, Ramarayar Agraharam, Vadavur, Vinayagapuram, Vamadam, Jeevanagar, Madurai Road, Kalyanasundarapuram, Valluvar Nagar, Natharsha Pallivasal, Old Goodshed Road, West Bouleward Road, Jalalpakri Street, Jalalkuthiri Street, Kuppangulam, Jafersha Street, Jaffer Sha Street, Big Bazaar street, Super Bazar, Singarathope, Babu Road, Mathuram Grounds, Bharathiyar Street, Sunnambukara Street, Santhukadai, Kallatheru, Allimal Street, Kledhar Street, Sub-jail Road, Bharathi Nagar, Idhayat Nagar, Quaide Millath Road, Periya Chetti Street, Chinna Chetti Street, Periya Kamala Street, Chinna Kamala Street, Marakadai, Old Passport Office, Vellamandi, Gandhi Market, Thanjavur Road, Kalmanthai, and Kooni Bazar, under Tennur sub-station. Similarly, power supply will be terminated in the areas such as Mahalakshmi Nagar, Dhanarathnam Nagar, Welders Nagar, Tharanallur, AP Nagar, Viswas Nagar, Vasanth Nagar, Alanganathapuram, Veeramanagar, Pookollai, Kamarajar Nagar, Pitchai Nagar, Arulananthapuram, Annai Nagar, Malligai Puram, Padaiyachi Street, Dharmanathapuram, Kallukara Street, Duraisamipuram, Keezhaputhur, Iruthayapuram, Kuzhumikarai, Mariyam Nagar, Sangiliyandapuram, Bharathi Street, Valluvar Street, Aattukara Street, Anna Nagar, Manalvarithurai Road, Elango Street, Gandhi Street, Fathima Street, Periyapalayam, Pillaima Nagar, Pensioner Street, Eda Street, Muslim Street, Aananthapuram, Nithyananthapuram, Paruppukara Street, Sanathi Street, and Pajanaikooda Street under Varaganeri sub station.