STOCK MARKET BSE NSE
Home States Telangana

Sahitya Akademi Award winner Gorati Venkanna’s poetry has earthy aroma

Venkanna penned several books including Ekunadam Motha, Relapoothalu (selected as Telugu University Uttama Geya Samputi Puraskaram), Alasendra Vanka, Pusina Punnami and others.

Published: 31st December 2021 09:04 AM  |   Last Updated: 31st December 2021 09:13 AM   |  A+A-

Eminent poet Gorati Venkanna

Eminent poet Gorati Venkanna (Photo | YouTube screengrab)

By Express News Service

HYDERABAD: Gorati Venkanna was born in Gowraram village in Nagarkurnool district to Narsimha and Eramma couple. He did his MA in Osmania University and later worked as Sub-divisional cooperative officer. Venkanna penned several books including Ekunadam Motha, Relapoothalu (selected as Telugu University Uttama Geya Samputi Puraskaram), Alasendra Vanka, Pusina Punnami and others.

He penned the award-winning Vallankitaalam in 2019. The books to be published included Raavineeda, Soyagam, Paatakathe na katha and Palgadi. Venkanna won numerous awards which included Hamsa Award in 2006, Kaloji Puraskaram by the state government in 2016, Cinare Award, Adhikarabasha Sangham Puraskaram, Ugadi Puraskaram by the state government in 2014.

The Osmania University awarded a PhD to Chara Gonda Venkatesh on Gorati Venkanna’s Sahitya Parishilana. Venkanna’s poetry collection is being translated into Kannada and Tamil.  

Venkanna also penned several songs for Telugu movies. The most prestigious song - Pallekanneeru peduthundi for Telugu film Kubusam, 2002. The Pallekanneeru poem was selected in syllabus for Open School by the AP government for Class V Telugu and also Osmania University Degree syllabus (Distance), published at Oxford University. Nalgonda Degree College (autonomous) included Venkanna’s poem Sancharame entho bagunnadi in Telugu syllabus. 

He participated in a seminar on racial discrimination conducted by the UNO in Durban (South Africa). He also visited the US, Australia, the UK, Kuwait and Singapore and participated in literary programmes. 

Now we are on Telegram too. Follow us for updates
TAGS
Gorati Venkanna Sahitya Akademi Award Vallankitaalam
India Matters
Chennaiites returning home from work faced hardship as rain arrived without warning on Thursday | P Jawahar and Martin Louis
Cloudburst? Sudden, heavy rain throws life in Chennai out of gear, leaves three dead
A health worker collects a swab sample of a passenger to test for COVID-19 as others wait for their turn at a train station in New Delhi. (Photo | AP)
India reports 16,764 new COVID-19 cases, Omicron tally surges to 1,270
Image used for representational purpose only (Photo | Express illustrations)
Year-ender 2021: When pan India movies, stars and shows ruled
(Representational Image | File Photo)
Husband can't force wife to have sex: Gujarat High Court 

Comments

Disclaimer : We respect your thoughts and views! But we need to be judicious while moderating your comments. All the comments will be moderated by the newindianexpress.com editorial. Abstain from posting comments that are obscene, defamatory or inflammatory, and do not indulge in personal attacks. Try to avoid outside hyperlinks inside the comment. Help us delete comments that do not follow these guidelines.

The views expressed in comments published on newindianexpress.com are those of the comment writers alone. They do not represent the views or opinions of newindianexpress.com or its staff, nor do they represent the views or opinions of The New Indian Express Group, or any entity of, or affiliated with, The New Indian Express Group. newindianexpress.com reserves the right to take any or all comments down at any time.

flipboard facebook twitter whatsapp