Telangana govt issues transfers, new postings for nine senior police officers in latest reshuffle

HYDERABAD: A day after 38 IPS officers were transferred in the state, the government on Saturday issued transfers and new postings for nine Superintendents of Police (NC) across various locations.
Cyber Crimes DCP (Hyderabad) Dara Kavitha has been posted as Central Zone DCP in Warangal. Rachakonda DCP (Crimes) V Aravind Babu has been transferred and posted as Cyber Crimes DCP for Hyderabad City.
Peddapalli DCP P Karunakar has been transferred and posted as SP, Intelligence. Hyderabad Task Force DCP YVSSudheendra has been transferred and posted to the Special Branch (SB) of Cyberabad. ACB Joint Director SVN Sivaram has been posted as SP, Intelligence. Cyberabad SB DCP Sai Sri has been transferred and posted as SP, TGCSB.
TG Transco SP R Jagadishwar Reddy has been transferred and posted as SP, Intelligence. Intelligence SP M Ravinder Reddy has been transferred and posted as Group Commander, Greyhounds. Addl Commissioner HYDRAA N Ashok Kumar has been transferred and posted as SP, CID.