Telangana to go for early polls: Here is a list of the 105 TRS candidates

By Express News Service

Hours after dissolution of the Telangana state Assembly on Thursday, ruling TRS announced candidates for 105 constituencies. Caretaker Chief Minister and Telangana Rashtra Samithi (TRS) President K Chandrasekhar Rao released the list of candidates.

Here is the list:

1. BHADRADRI KOTHAGUDEM

Bhadrachalam: Dr Thellam Venkat Rao

Pinapaka: Payam Venkateshwarlu

(Turncoat from YSRCP)

Ashwaraopet: Thati Venkateshwarlu

(Turncoat from YSRCP)

Yellendu: Koram Kanakaiah

(Turncoat from INC)

Kothagudem: Jalagam Venkat Rao

2. KHAMMAM

Khammam: Puvvada Ajay Kumar

(Turncoat from INC)

Paleru: Tummala Nageshwar Rao

Wyra: Banoth Madan Lal

(Turncoat from YSRCP)

Madhira: Lingala Kamalraj

Sathupalli: Pidamarthi Ravi

3. MAHABUBABAD

Mahabubabad: Banoth Shanker Naik

Dornakal: D S Redya Naik

(Turncoat from INC)

4. WARANGAL RURAL

Parkala: Challa Dharma Reddy

(Turncoat from TDP)

Narsampet: Peddi Sudershan Reddy

Wardhannapet: Aroori Ramesh

5. WARANGAL URBAN

Warangal West: Dasyam Vinay Bhasker

6. JAYASHANKAR BHUPALAPALLI

Bhupalapalli: S Madhusudhana Chary

Mulugu: Ajmira Chandulal

7. JANGAON

Jangaon: Muthireddy Yadagiri Reddy

Station Ghanpur: Dr Thatikonda Rajaiah

Palakurthi: Errabelly Dayakar Rao

(Turncoat from TDP)

8. NALGONDA

Nalgonda: Kancharla Bhupal Reddy

Miryalaguda: N.Bhasker Rao

(Turncoat from INC)

Nagarjuna Sagar: Nomula Narsimaiah

Devarakonda: Ramavath Ravindra Kumar

(Turncoat from CPI)

Munugodu: Kusukuntla Prabhaker Reddy

Nakrekal: Vemula Veeresham

9. SURYAPET

Suryapet: Gunthakandla Jagadeesh Reddy

Tungaturthi: Gyadari Kishore Kumar

10. YADADRI BHUVANAGIRI

Aleru: Smt Gongidi Sunitha

Bhuvanagiri: Pylla Sekhar Reddy

11. NIZAMABAD

Nizamabad Urban: Ganesh Bigala

Nizamabad Rural: Bajireddy Goverdhan

Armoor: Ashannagari Jeevan Reddy

Balkonda: Vemula Prashanth Reddy

Bodhan: Shakeel Ahmed

12. KAMAREDDY

Banswada: Pocharam Srinivas Reddy

Kamareddy: Gampa Govardhan

Jukkal: Hanumanthu Shinde

Yellareddy: Enugu Ravinder Reddy

13. ADILABAD

Adilabad: Jogu Ramanna

Boath: Rathod Babu Rao

Khanapur: Smt Rekha Naik

14. ASIFABAD

Asifabad: Smt Kova Laxmi

Sirpur Kagaz Nagar: Koneru Konappa

(Turncoat from BSP)

15. NIRMAL

Nirmal: Allola Indra Karan Reddy

(Turncoat from BSP)

Mudhole: G Vittal Reddy

(Turncoat from INC)

16. MANCHERIAL

Mancherial: Nadipelli Diwakar Rao

Bellampally: Durgam Chinnaiah

Chennur: Balka Suman

17. KARIMNAGAR

Karimnagar: Gangula Kamalakar

Huzurabad: Eetala Rajender

Manakondur: Rasamai Balakishan

18. SIRCILLA

Sircilla: K T Rama Rao

Vemulawada: Chennamaneni Ramesh

19. JAGTIAL

Jagtial: Dr M Sanjay Kumar

Korutla: Kalavakuntla Vidyasagar Rao

Dharmapuri: Koppula Eeshwar

20. PEDDAPALLY

Peddapally: Dasari Manohar Reddy

Manthani: Putta Madhukar

Ramagundam:

Somarapu Sathyanarayana

21. SIDDIPET

Siddipet: Tanneru Harish Rao

Dubbaka: Solipeta Ramalinga Reddy

Gajwel: Kalvakuntla Chandrasekhar Rao

Husnabad: Vodithela Satish Kumar

22. MEDAK

Medak: Smt M Padma Devender Reddy

Narsapur: Chilumula Madan Reddy

23. SANGAREDDY

Sangareddy: Chintha Prabhakar

Narayankhed: M Bhupal Reddy

Andhole: Chanti Kranthi Kiran

Patancheruvu: Gudem Mahipal Reddy

24. MAHABUBNAGAR

Mahabubnagar: V Srinivas Goud

Jadcherla: Dr Chernakola Laxma Reddy

Devarakadra: Ale Venkateshwar Reddy

Narayanpet: S Rajender Reddy

(Turncoat from TDP)

Makthal: Chittem Ram Mohan Reddy

(Turncoat from INC)

25. NAGARKURNOOL

Nagarkurnool: Marri Janardhan Reddy

Kollapur: Jupally Krishna Rao

Achampet: Guvvala Bal Raj

Kalwakurthy: G Jaipal Yadav

26. WANAPARTHY

Wanaparthy: Singi Reddy Niranjan Reddy

27. GADWAL

Gadwal: Bandla Krishna Mohan Reddy

Alampur: Vallur Mallepogu Abraham

28. VIKARABAD

Parigi: Koppula Mahesh Reddy

Thandur: Patnam Mahender Reddy

Kodangal: Patnam Narender Reddy

29. RANGAREDDY

Shadnagar: Y Anjaiah Yadav

Rajendra Nagar: T Prakash Goud

(Turncoat from TDP)

Maheshwaram: Teegala Krishna Reddy

(Turncoat from TDP)

Ibrahimpatnam: Manchireddy Kishan

Reddy (Turncoat from TDP)

Serilingampally: Arekapudi Gandhi

(Turncoat from TDP)

L B Nagar: Muddagoni Rammohan Goud

Chevella: Kale Yadaiah

(Turncoat from INC)

30. MALKAJGIRI-MEDCHAL

Quthbullapur: K P Vivekananda

(Turncoat from TDP)

Kukatpally: Madavaram Krishna Rao

(Turncoat from TDP)

Uppal: Bethi Subhash Reddy

31. HYDERABAD

Secunderabad: T Padma Rao Goud

Sanath Nagar: Talasani Srinivas Yadav

(Turncoat from TDP)

Cantonment: G Sayanna

(Turncoat from TDP)

Jubilee Hills: Maganti Gopinath

(Turncoat from TDP)

Yakutpura: Sama Sundar Reddy

Chandrayanagutta: M Seetharam Reddy

Karwan: T Jeevan Singh

Bahadurpura: Inayath Ali Baqri

Nampally: Munukuntla Anand Goud